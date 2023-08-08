Haber: Mert Osman Erman

Kültür, Medya ve Spor Komitesi, Birleşik Krallık'taki evlerde ortalama dokuz böyle "akıllı" ürün bulunduğunu belirtiyor.

Komite, bu ürünlerin kayıtlar ve görüntüler toplayarak kurbanları "izlemek, taciz etmek, baskı yapmak ve kontrol etmek" için kullanıldığını buldu.

Milletvekilleri hükümetin bu durumu ele alması gerektiğini söylüyor.

Komite başkanlığını yapan Dame Caroline Dinenage, "Bağlı teknolojinin artan popülaritesi, günlük yaşama şüphesiz faydalar getirmişken, bunun ters yönü bazı bu cihazların çevrimiçi gizlilik ve kişisel güvenlik açısından gerçek riskler oluşturmasıdır" dedi.

Dame Caroline ayrıca polis ve ceza adalet sisteminin sorunla daha iyi başa çıkabilmesi ve kurbanlara ek destek sağlanması gerektiğini de belirtti.

Komite, bu sorunu Mayıs 2022'den bu yana araştırıyor ve akıllı hoparlörler ve sanal asistanlar gibi diğer örnekler gibi bağlı teknolojinin olası fayda ve zararlarını değerlendiriyor.

Şu anda Birleşik Krallık genelinde yaygın olarak kullanılan bu cihazların kullanımının gelecek yıllarda artması bekleniyor - komite, 2050'ye kadar dünya genelinde 24 milyar bağlantılı cihaz olacağını tahmin ediyor.

Komite, incelemesi sırasında, şu anda "çoğu" ev içi istismar vakasının artık bazı türde bir siber öğenin içerdiği kanıtını dinledi, bunlar arasında casus yazılım kullanımı ve faillerin hareketleri izlemesi ve kurbanların ve hayatta kalanların kayıtlarını ve fotoğraflarını toplaması bulunuyor.

Çocukların özellikle korunmaya ihtiyaç duyduğu tespit edildi, sadece istismardan değil, aynı zamanda veri ve kişisel bilgilerinin toplanmasından ve potansiyel olarak kötüye kullanılmasından korunmaları gerekiyor, özellikle gençlerin akıllı cihazları daha olası kullanması nedeniyle.

"Hükümet ve Bilgi Komiserlik Ofisi, okullarda ve gençlerin evde kullandığı ürünlerin çocuklar için sezgisel gizlilik ayarlarına ve yaşa uygun koşullara sahip olmasını sağlamalıdır" dedi Dame Caroline.

İngiltere ve Galler'in Ev İçi İstismar Komiseri Nicole Jacobs da sorunun çözümü için sorumluluğun teknoloji şirketlerine ait olması gerektiğini kabul etti.

"Çok sık, kurbanların ve hayatta kalanların, teknoloji istismarından kendilerini korumaları beklenirken, teknoloji şirketlerinin zararı önlemek için adım atmaları gerekiyor" dedi.

"Çevrimiçi Güvenlik Yasası aracılığıyla bazı teknoloji istismarlarının çözümü konusunda hükümet iyi ilerleme kaydetmiş olsa da, İnternet Güvenliği Yasası'nın kanun olmasını sağlamalı ve akıllı ev cihazları da dahil olmak üzere faillerin kullandığı tüm araçlara teknoloji şirketlerinin müdahale etmesini sağlamalıdır" dedi.

Bir Hükümet sözcüsü, ev içi istismarın "iğrenç bir suç" olduğunu ve bakanların bununla "mücadele etmeye kararlı" olduklarını söyledi. Mart 2022'de yayınlanan Çeşitli Parti Ev İçi İstismarla Mücadele Planına ve suçu önlemek, kurbanlara destek sağlamak ve failleri takip etmek için sağlanan 230 milyon sterlinlik fonlamaya dikkat çektiler.

"Aralık 2023'te dünyanın en iyi siber güvenlik standartlarını güçlendirmek için dünya çapında liderlik edecek kuralları tanıtacağız, bireysel gizliliği ve güvenliği koruyarak ve İnternet Güvenliği Yasamız birkaç ay içinde yasal hale gelecek ve Birleşik Krallık'ı çevrimiçi olmanın en güvenli yer yapacak" dediler.