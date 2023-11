Haber: Mert Osman Erman

Bu, ilk ve son bir numara arasındaki en uzun süreyi yaşayan eylem yaptı.

From Me to You'nun listeleri zirveye taşımasının üzerinden tam 60 yıl sonra, Sir Paul McCartney "Şaşkınlıkla karşıladım!" dedi.

Now and Then aynı zamanda bu yüzyılın en hızlı satan plak single'ıdır, Resmi Liste Şirketi'ne göre.

Şarkının ilk kısımları John Lennon tarafından 1978'de yazılmış ve geçen yıl nihayet tamamlanmıştı.

Sir Paul şunları söyledi: "Aklımı başımdan aldı. Şaşkınlıkla karşıladım. Ayrıca benim için çok duygusal bir an. Onu seviyorum!"

The Beatles en son 1969'da The Ballad of John and Yoko ile listenin zirvesine çıkmıştı ve Kate Bush'un Wuthering Heights (1978) ile Running Up That Hill (2022) arasındaki 44 yıllık süreyi geride bıraktı.

Ayrıca, bir numaraya çıkan en yaşlı grup - Sir Paul McCartney 82 yaşında ve Sir Ringo Starr 83 yaşında.

Onlar aynı zamanda bir numaraya çıkan ikinci ve üçüncü en yaşlı sanatçılar, 99 yaşındaki Sir Captain Tom Moore'un, Michael Ball ile birlikte seslendirdiği You'll Never Walk Alone'un 2020'de bir numara olmasından sonra.

Now and Then 2 Kasım'da piyasaya sürülmesinden sonra listelerde 42 numaradan giriş yaptı, sadece 10 saatlik satışlar üzerinden.

O zamandan beri, listelerde 41 basamak yükseldi ve Sir Paul, Sir Ringo Starr ve geç George Harrison ve John Lennon için 18. bir numara oldu.

Şarkı, satış ve akışlarla birlikte Birleşik Krallık'ta 78,200 birleşik liste birimi ve yaklaşık on yıldır en büyük haftalık fiziksel satışlarla, 38.000 ile - X Factor 2014 kazananı Ben Haenow'un Something I Need şarkısının 47.000 kopya sattığından beri en fazla.

The Beatles, İngiltere listelerinde en fazla bir numara olan İngiliz eylem - sadece ABD'li şarkıcı Elvis Presley'nin 21 bir numaralı single'ı var.

From Me to You'nun listeleri zirveye taşıdığı 1963 yılında, Harold Macmillan Muhafazakar başbakanıydı.

Tekli, Gerry & The Pacemakers'ın How Do You Do It? şarkısını listenin zirvesinden indirdi ve orada yedi hafta boyunca kaldı.

Tüm dört Beatles, son olarak Lennon, McCartney, Harrison ve Starr tarafından kredilendirilen Now and Then'de yer alıyor. Şarkı, Love Me Do ile birlikte çift A-tarafı single olarak yayınlandı - 1962 çıkışlı ilkleri.

Lennon, Beatles'ın 1970'te dağılmasından sonra Now and Then'i yazdı ve yıllar boyunca bir bootleg olarak dolaşımda kaldı.

Özür dilemeye yönelik bir aşk şarkısıdır, Lennon'ın eski bir arkadaşa (veya sevgiliye) hitaben, "Şimdi ve sonra, seni özlerim / Şimdi ve sonra, bana geri dönmeni isterim." diye ilan ediyor.

Sir Paul şarkıyı tamamlamak istemişti ve nihayet ses teknolojisindeki ilerlemeler bunu mümkün kıldı.

Resmi Liste Şirketi'nin başı Martin Talbot, "John, Paul, George ve Ringo'nun son Beatles single'ı ile efsanelerini kırarak rekor kırdı ve böylelikle nesiller boyunca devam eden çekicilikleri ve büyük sayıdaki akış, indirme ve vinil single'larının olağanüstü kapsamını vurguladı." dedi.

Listelerde başka neler var: BTS üyesi Jung Kook, dördüncü solo ilk 10 single'ını Standing Next to You ile elde etti, Casso, Raye ve D-Block Europe'un Prada'sı bir basamak yükseldi ve ikinci sıraya yerleşti.

Geçen haftanın bir numarası Taylor Swift'in Is It Over Now (Taylor'ın Versiyonu), üçüncü sıraya düştü, Olivia Rodrigo'nun The Hunger Games: Songbirds and Snakes filminin müziği için Can't Catch Me

Now ise 18. sırada.

Albüm listesinde Taylor Swift'in 1989 (Taylor'ın Versiyonu) yeni sürümü listelerin zirvesine çıktı ve Oasis'in The Masterplan'i ve Jung Kook'un Golden albümünü geride bıraktı.

The Rolling Stones'un Hackney Diamonds'ı dördüncü sırada, Sir Cliff Richard'ın Strings - My Kinda Life'ı beşinci sırada yer aldı.