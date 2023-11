Haber: Mert Osman Erman

Anti-Hero şarkısının aday gösterilmesiyle Swift, bu kategoride yedi adaylık elde eden ilk şarkıcı oldu - Sir Paul McCartney ve Lionel Richie'yi geride bıraktı, onların her biri altı adaylık almıştı.

Ayrıca, Olivia Rodrigo, Miley Cyrus ve SZA gibi isimlerle birlikte yılın albümü ve yılın kaydı kategorilerinde de aday gösterildi.

Lana Del Rey ve Dua Lipa da yılın şarkısı için diğer adaylar arasında.

Billie Eilish, Jon Batiste ve SZA da bu kategoride tanındı.

Swift'in Midnights adlı yılın albümü adaylığı, bu kategorideki altıncı adaylığı - ve en fazla adaylık kazanan dişi sanatçı unvanını Barbra Streisand ile paylaşıyor.

Eğer kazanırsa, yılın albümü ödülünü dört kez kazanan ilk sanatçı olacak. Bu yıl, yeni kurallar nedeniyle sanatçıların Grammy adaylığı elde etmesi daha zor oldu.

Organizatörler, her kategorideki adaylık sayısını 10'dan 8'e düşürdü.

Bu yılın Grammy Ödülleri 4 Şubat'ta Los Angeles'ta gerçekleşecek, henüz sunucular açıklanmadı. İngiliz dans ve elektronik yapımcısı Fred Again, en iyi yeni sanatçı adayları arasında.

Kategoride Gracie Abrams, Ice Spice, Jelly Roll, Coco Jones, Noah Kahan, Victoria Monet ve War and Treaty de bulunuyor.

ABD'li rapçi ve şarkıcı Jelly Roll 2005'ten beri var olabilir, ancak bu yılın başlarında Need A Favor adlı çıkış yapan bir single elde etti.

Eğer 38 yaşındaki sanatçı ödülü kazanırsa, en yaşlı en iyi yeni sanatçı seçilen kişi olacak - şu an rekoru 33 yaşında alan Sheryl Crow'dur.

Cyrus, Rodrigo, Swift, SZA, Batiste, Boygenius, Eilish ve Monet, yılın kaydı aday listesinde tanındı.

Yılın şarkısı, yılın kaydından farklıdır - ilki şarkı yazarlarını ve besteleme başarısını tanırken, ikincisi teknik kayıt süreciyle ilgilenir - üretim, mühendislik ve performansı dikkate alır.

Aynı sanatçıların çoğu yılın albümü için aday gösterildi, Swift, SZA, Rodrigo, Batiste, Boygenius ve Cyrus, Janelle Monae ve Lana Del Rey ile birlikte tanınıyor.

Adaylıklar Cuma günü açıklandı, şarkıcı-söz yazarı SZA toplamda dokuz adaylıkla öne çıkıyor.

En iyi ilerici R&B albümü ve en iyi R&B performansı kategorilerinde tanındı.

SZA'nın Phoebe Bridgers ile yaptığı Ghost in the Machine işbirliği en iyi pop ikili/grup performansı için aday gösterildi.

Bridgers'ın bağımsız süper grubu Boygenius da altı kategoride tanındı - Not Strong Enough adlı şarkı için yılın kaydı ve The Record adlı albüm için adaylık aldılar.

Julien Baker, Lucy Dacus ve Bridgers'dan oluşan Boygenius, 2018'de ilk olarak birlikte eponim EP'yi tanıtmak için bir araya geldi ve bu yıl yeniden müzikle döndüler.

Monet'in de güçlü bir performansı var - en iyi yeni sanatçı ve yılın kaydı için On My Mama adlı şarkısıyla aday gösterildi, ayrıca Jaguar II için en iyi R&B albümü ve Hollywood için en iyi R&B performansı adaylıkları aldı.

Batiste, geçen yılın töreninde sürpriz bir kazanan olmuştu ve World Music Radio adlı albümü ve Worship adlı şarkısıyla yine ana kategorilerde yer alıyor.

Pop gücü Cyrus'un Flowers şarkısı ve yılın kaydı kategorilerindeki adaylığı ve Endless Summer Vacation adlı albümüyle yılın albümü adaylığı, onun ana kategorilerdeki ilk görünümünü işaret ediyor.

Daha önce yalnızca 2015'te Bangerz için en iyi pop albümü kategorisinde bir adaylık almıştı.

Lana Del Rey daha önce hiç Grammy kazanmamıştı - ancak bu yıl en iyi alternatif müzik albümü ve en iyi alternatif müzik performansı dahil olmak üzere beş kategoride aday gösterildi.

Rodrigo, Eilish gibi, ilk iki stüdyo albümü için en iyi albüm, şarkı ve kayıt adayı olarak aday gösterilmeyi başardı. 20 yaşındaki eski Disney yıldızının Vampire şarkısı ve Guts adlı albümü bu yıl listelerde başarı elde etti.

Eilish, bu yılın Grammy adaylıklarında da önemli bir yer tutuyor - Barbie filmi için yaptığı What Was I Made For? adlı şarkı, yılın şarkısı ve kaydı listesine girdi.

Barbie'den gelen müzik, toplamda 12 adaylık alarak adaylıklar arasında öne çıkıyor. Yılın şarkısı adayı olan Dua Lipa'nın Dance the Night şarkısı, filmin soundtrack'inde yer alıyor.

Bu arada Nicki Minaj ve Ice Spice'ın Barbie World şarkısı ile Ryan Gosling'in I'm Just Ken şarkısı en iyi görsel medya için yazılmış şarkı kategorisine aday gösterildi.

Dikkat çeken atlamalarCountry yıldızı Morgan Wallen, en iyi country şarkı kategorisinde yalnızca bir adaylık aldı ve ana kategorilere giremedi.

Last Night adlı single'ı ABD listelerinde 16 hafta bir numarada yer almıştı ve bu başarıya 42 yıldır bir erkek solo sanatçının bir numaraya yükselen ilk country şarkısı olma özelliğini eklemişti.

2022'de bir ırkçı söz kullanması nedeniyle eleştirilen Wallen, bu yıl One Thing At A Time adlı albümüyle de listelerde başarı elde etmişti.

Doja Cat de büyük kategorilere giremedi - en iyi melodik rap performansı ve en iyi rap şarkısı adaylıkları aldı.

Dionne Warwick'in Walk On By şarkısından örneklenen Paint the Town Red adlı şarkısının, yılın kaydı listesinde yer alması bekleniyordu, ancak sadece en iyi pop performansı kategorisine girebildi.

Bu yılın başlarında Beyoncé, Grammy tarihinde en fazla ödül kazanan sanatçı oldu ve 65. törende dört ödül kazanarak toplamını 32'ye çıkardı.