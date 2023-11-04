"Biz’in Gücü" temasıyla düzenlenen MÜSİAD Vizyoner'23 Zirvesi, TİM Show Center'da başladı.

Bayraktar, zirvede Baykar'ın insansız hava aracı geliştirme sürecine ilişkin sunum yaptı.

Dünyaya damgasını vuran bir yüksek teknolojiyi Baykar'ın tek başına 33 ülkeye ihraç ettiğini belirten Bayraktar, "Türkiye, dünyada en yakın rakibinden (ABD'li) 5 kat daha fazla bilinen SİHA'ları üretmiş durumda. Teknolojiyi kullanma açısından bakacak olursanız Türk orduları SİHA'larla kazanılan ilk savaşı da Bayraktar TB2 ile kazanmış durumda." diye konuştu.

Bayraktar, robot uçaklar yaptıklarını vurgulayarak "İnsansız hava araçlarımızda çok yüksek teknolojiye sahip elektro-optik sistemler kullanıyoruz. ASELSAN'ın kameraları bir ara gündeme gelmişti, ambargo gibi şeyler söylenmişti. Bugün o yerli kameralar 10'dan fazla ülkeye ihraç edilmiş durumda. Bu kameranın çok daha yenisini de geçen hafta test ettik, yakın zamanda kullanıma girecek. ASELSAN'daki yol arkadaşlarımızı bir kez daha tebrik etmek istiyorum çünkü onların başarısı bir anlamda yabancı tedarikçinin de başarısızlığı oldu." ifadelerini kullandı.

"Bayraktar TB3 şu anda havada, üçüncü uçuş testi yapılıyor"

Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı olan Bayraktar Kızılelma'nın, verdikleri tarihten önce ilk uçuşunu gerçekleştirdiğine değinen Bayraktar, şunları kaydetti:

"Kızılelma, ilk uçuşundan sonra dünya havacılık tarihine girecek uçuşlar gerçekleştirdi. Bir anlamda havacılığın tarihi yeniden yazılmaya başlanmış oldu. Bizlerin de geleceğin muharebesinde oyun kurucu olacağımızı müjdelemiş oldu. Bir önceki dünyada bizler takipçiydik, yurt dışından tedarik ediyorduk. Kızılelma ve Akıncı'nın gerçekleştirdiği yakın kol uçuşu dünya havacılık tarihine geçmiş oldu. Bir anlamda Cumhuriyet'imizin 100. yılında geleceğin hava muharebesini tüm toplumun önünde izlemiş olduk.

Bayraktar TB3 de Mavi Vatan'ın savunucusu olacak. Dünyada kendi sınıfında ilk olacak. Kısa pistli gemilerden inip kalkma kabiliyetine sahip olacak. Şu anda geliştirme çalışmaları devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda o da ilk uçuşunu gerçekleştirdi. Bayraktar TB3 şu anda havada, üçüncü uçuş testi yapılıyor. Bayraktar TB3, TCG Anadolu'ya konuşlandığında çok büyük bir kuvvet çarpanı oluşturmuş olacak.

Bir SİHA'yı uzun menzile keşif için gönderebilme ve oraya ateş gücü aktarabilme kabiliyetine sahip olmuş oluyorsunuz. Bunu kısa pistli bir gemiden yapabildiğinizde bu dünyada ilk defa almış oluyor ve yan yana birçok kuvvet çarpanı gelmiş oluyor. Akıncı ilk uçuşunu yaptığında yıl 2019'du, aynı sınıftaki uçağı ABD 14 sene önce uçurmuştu. Bir anlamda 14 sene öndeydiler. Bayraktar TB3 ise insansız hava araçlarının hangi yöne gideceğini belirlediğimizin müjdesini vermiş oldu. Yarış devam ediyor."

"Dünyanın en gelişmiş teknolojisini geliştiriyor olabilirsiniz, nasıl kullandığınız daha önemli"

Bayraktar, bugün dünyada; yüksek teknolojiyi geliştiren uluslar, dünyanın en güçlü silahlarını geliştiren ülkeler, hatta bütün dünyanın toplamından fazla silah geliştiren ülkelerin olduğunu belirterek "Bu silahları nasıl kullandıklarını şu anda görüyoruz. Bütün dünya tehdit ediliyor ve bir yandan soykırım yapılıyor. Bundan 2 sene öncesine gidecek olduğumuzda işte bir başka işgali vardı, Ukrayna'da bütün dünyanın yüreği sızlıyordu. Medeniyetimizin bize öğrettiği değerler çerçevesinde elimizden gelen desteği verdik. 2 sene sonra çok daha büyük bir vahşet ve soykırım yaşanıyor. Dünyanın en gelişmiş teknolojisini geliştiriyor olabilirsiniz, nasıl kullandığınız daha önemli." dedi.

Dünyada; herkesi kuşatan, bazen ümitsizliğe sürükleyen bir hal olduğunu belirten Bayraktar, şu değerlendirmede bulundu:

"Elbette bir yandan da bizleri uyandıran, dünyanın ikiyüzlülüğünü, özellikle Batı dünyasının ikiyüzlülüğünü, ırkçılığını ve ne kadar yalan ve riya dolu olduğuna gözlerimizi far gibi açan bir gerçeklik de var. Biz inananlar için vazife, yeryüzünde yaşadığımız geçici süre boyunca, dosdoğru bir ahlakla kuşanıp iyiliği emretmek, kötülüğü yasaklamak için azami gayreti göstermek.

Bizler seferle mükellefiz. Dosdoğru yolumuzda yürüdüğümüzde zaferin kendisi tam da budur. Zaferin mutlak sahibi Cenabımevla'dır. Şair çok güzel ifade etmiş: 'Beton duvarlar içinde bir çiçek açtı. Siz kahramanısınız çelik dişliler arasında direnen insanlığın. Saçlarınız ızdırap denizinde bir tutam başak. Elleriniz kök salmış ağacıdır zamana o inanmışlar çağının. Şimdi siz taşıyorsunuz müjdenin kurşun yükünü. Çatlayacak yalanın çelik kabuğu. Sizin bahçenizde büyüyecek, aşkın ve inancın güneş yüzlü çocuğu."

Bayraktar, bir çiçekle baharın gelmeyeceğine işaret ederek "Biz tek başımıza dünyanın en iyi insansız hava aracını geliştirsek de Türkiye'nin tam bağımsız, güçlü, müreffeh olması bütün toplumun dönüşmesiyle mümkün. Türkiye Teknoloji Takımı Vakfını kurduk. Tüm toplumu bu seferberliğe ortak etmeye çalıştık. TEKNOFEST ilk yılından itibaren çok büyük bir teveccüh gördü, dünya rekorlarını kırdı. Dünya rekorlarından sonra kendi rekorlarını açık ara farkla kırmaya devam etti. Cumhuriyet'imizin 100. yılında 4,5 milyon ziyaretçi ağırladık." diye konuştu.

Konuşmasının ardından Bayraktar'a, MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı tarafından günün anısına hediye takdim edildi.