BATMAN (AA) - Ahmet Güneştekin Kültür Merkezi'ndeki program Kur'an-ı Kerim ve İstiklal Marşı okunmasıyla başladı.

Programda, yaz okulu katılımcısı öğrenciler şiirler okudu, ilahiler söyledi, tiyatro gösterisi sundu.

TÜGVA İl Temsilcisi Mehmet Onutçu, konuşmasında, Vakfın marka projelerinden olan ve her yıl düzenlenen Yaz Okulu Projesi'nin finalini gerçekleştirdiklerini söyledi.

Yaz döneminde 2 bin 500 çocuğun eğitim aldığını belirten Onutçu, "Öğrencilerimiz Kur'an-ı Kerim öğrendi, değerler eğitimi aldı, sportif, kültürel ve sanatsal faaliyetlerden yararlandı. Hem güzel vakit geçirdiler hem de kendilerini geliştirdiler. Yaz okullarımızda Peygamberimizin hayatı, ibadet, inanç ve güzel ahlak derslerinin yanında çeşitli zeka oyunları ile hem eğlendik hem de öğrendik." dedi.

Son günlerdeki Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırılara değinen Onutçu, "Maalesef artık neredeyse her gün yüce kitabımıza yönelik saygısızlıklar yapılmaktadır. Ama bilsinler ki bizler de binlerce, yüz binlerce Kur'an talebesi yetiştirmeye devam edeceğiz. Bizler imanlı gençlik olarak tüm dünyaya haykırmak istiyoruz. Yüce kitabımız Kur'an başımızın tacı, yolumuzun rehberi, ümmetin kutsalıdır. Dokunulmaz ve dokundurtmayız." ifadesini kullandı.

Programa TÜGVA Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Fatih Kaya, AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, AK Parti İl Başkanı Abdullah Akif Gür, HÜDAPAR İl Başkanı Davut Şahin, Memur-Sen İl Başkanı Şehmuz Önlü, Kültür ve Turizm İl Müdürü Mehmet İhsan Aslanlı, Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Bilal Serik ve aileler katıldı.