Batman

Dün öğleden sonra başlayan ve gece etkisini artıran toz taşınımının ardından yağmur başladı.

Görüş mesafesi ve hava kalitesinin düştüğü kentte yağışla birlikte araçların üzerinin çamurla kaplanması nedeniyle oto yıkamacılarda yoğunluk oluştu.

Belde Mahallesi'nde oto yıkamacı İskender Aydın, toz taşınımı nedeniyle araçlarını yıkatmak isteyenlerin sıra oluşturduğunu belirtti.

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Gece geç saatlere kadar hizmet verdiklerini ifade eden Aydın, "Toz bulutu ve yağmurdan dolayı işlerimiz yoğunlaştı. Normal çalışma saatlerimiz dışında da çalışıyor, vatandaşlara hizmet veriyoruz." dedi.