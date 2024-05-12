Aziziye ilçesi Söğütlü Mahallesi'nde çıkan hortum birçok yapının çatılarının uçmasına neden oldu.

Hortumun etkisiyle çatılardan kopan çok sayıda sac, yol kenarlarındaki otomobillerin üzerine düşerek hasar oluşturdu. Yüksek gerilim hattının kopması nedeniyle mahallenin bazı bölümlerinde elektrik kesintisi yaşandı.

Çok sayıda evin yanı sıra ahır ve tadilattaki bir okulun çatısı ile ağaçlara zarar veren hortumun ardından bölgeye gelen ekipler, enerji iletim hattındaki arızayı gidermek için çalışmalara başladı.

Hortum anı ve çatılardan kopan sac parçalarının uçuşması, cep telefonu kameralarınca kaydedildi.

AFAD ve elektrik arıza ekiplerinin bölgedeki çalışmaları devam ediyor.

Söğütlü Mahallesi Muhtarı Seyfettin Küçükler, AA muhabirine, hortum anını gördüğünü söyledi.

Can kaybı yaşanmadığını belirten Küçükler, "Okulumuz bayağı hasar gördü. Evlerimiz de hasar gördü ama şükürler olsun. Şu anda yaklaşık 20 yapının çatısı uçtu. Hortum köyün belli bir kısmında etkili oldu, alt tarafından geçti. Yüksek gerilim hattı zarar gördü, mezarlıktaki ağaçlar kökünden söküldü. Şu anda ekipler çalışma yapıyorlar." dedi.

Aziziye İlçe Emniyet Müdürlüğü İnşaat Emlak Sorumlusu Adnan Ateş de köy okulunun onarımını yaptıkları sırada hortuma yakalandıklarını belirtti.

Ateş, hortum esnasında dışarıda olduğunu anlatarak, "Büyük bir gürültü koptu, içeriye girmeye çalıştık. Yaklaşık 10 dakika sürdü. Hortum uzaklaşınca dışarıya çıktık. Okulun çatısı uçtu, köylülerin de evleri hasar görmüş. Bacalardan kopan sac parçalarıyla araçlar hasar gördü." diye konuştu.