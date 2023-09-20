Ankara

İskeçe Ortaöğretim Müdürlüğünün okulda bazı sınıfların öğlenci olarak devamı konusunda ısrar etmesine yönelik, Batı Trakyalı Türklerin başlattığı protestolar iki gündür devam ediyor.

Bugün İskeçe Ortaöğretim Müdürlüğünün girişinde toplanan kalabalık, bu kararla İskeçe Azınlık Ortaokulu Lisesinin cenazeye çevrildiğini belirterek, okulun önüne siyah çelenk bıraktı.

Eğitimin herkes için sabah başlamasının önünde engel bulunmadığını, sınıfların buna müsait olduğunu vurgulayan Batı Trakyalı Türkler, protestolarının yarın da süreceğini kaydetti.

İskeçe Ortaöğretim Müdürlüğü sabahçı ve öğlenci uygulamasının devamında ısrarcı

Son yıllarda sabahçı ve öğlenci uygulaması nedeniyle öğrenci sayısının azaldığı okulda, Encümen Heyeti ve Okul Aile Birliği, istişareler sonucunda tüm öğrencilerin sabahçı olarak eğitime başlayacağını duyurmuştu.

İskeçe Ortaöğretim Müdürlüğü ise eğitim yılının ilk günü okulda sabahçı ve öğlenci uygulamasının devam ettirilmesini istemişti.

Bunun üzerine Encümen Heyeti ile Okul Aile Birliği tarafından 15 Eylül'de yapılan veli ve öğrenci temsilcileri toplantısında protesto kararı alınmıştı.

Dün düzenlenen protestoya yaklaşık 1500 kişi katılmış ve "Dönüşümlü Eğitime Hayır" sloganları atılmıştı.

Okul önünde toplanan Encümen Heyeti, Okul Aile Birliği, öğrenci ve velilerinden oluşan kalabalık, İskeçe Belediyesi ve Ortaöğretim Müdürlüğünün bürolarının da bulunduğu valilik binasına doğru yürümüştü.

Protesto sırasında, öğrenciler derslere girmemiş ve okul girişi kapatılmıştı.

AA