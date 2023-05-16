Gümülcine

Yunanistan'da 21 Mayıs'ta yapılacak seçimlerde SYRIZA'nın Rodop ilinden milletvekili adayı olan Ferhat, AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Batı Trakya Türklerinin yaşadığı en büyük sorunlardan birinin eğitim alanında olduğunu belirten Ferhat, "Batı Trakya Türk azınlığının eğitim seviyesini iyileştirmek için çaba sarf edeceğiz." dedi.

Ferhat, azınlık okullarındaki eğitim kalitesinin bugünün şartlarına uygun olması gerektiğini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"SYRIZA'nın iktidar olduğu dönemde ilgili bakanlıkların aldığı kararlarla çift dilli anaokullarını yürürlüğe koymuştuk. Bu neticede çocuklarımız kendi dillerinde daha rahat bir ortamda eğitim sistemine alışıyorlardı ama ne yazık ki Yeni Demokrasi hükümeti, bu aldığımız siyasi kararı iptal etti. Çocuklarımız da bu verilen haktan mahrum bırakıldı."

Yeni Demokrasi hükümetinin birçok alanda olduğu gibi azınlıkla diyalog kurmadan yeni bir müftülük yasası geçirdiğine değinen Ferhat, bu yasanın azınlık tarafından kabul görmediğini, SYRIZA olarak bu yasanın birçok maddesini de kabul etmediklerini kaydetti.

Ferhat, hükümetin, müftülükler gibi önemli konularda azınlıkla iletişime geçerek karar alması gerektiğinin altını çizerek, adında "Türk" kelimesi bulunduğu için kapatılan azınlık dernekleriyle ilgili Yunanistan'ın, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin (AİHM) 2007 ve 2008 tarihli kararlarında dernek kurma özgürlüğünü ihlal ettiğini hatırlattı.

Ferhat, şu ifadeleri kullandı:

"Yanlış politikalar devam ettiği sürece bu soruna bir çözüm üretilememiştir ve hukuki süreç başlatılmıştır. AİHM de azınlığı bu konuda haklı bulmuştur. Biz de bu süreci, derneklerimizin yeniden faaliyet göstermesini desteklemekteyiz. Yunanistan'a karşı bir tehlike oluşturmayan derneklerin artık yasal olarak çalışmalarını istiyoruz."

"İnsanların huzur ve mutluluk içinde yaşamaları için mücadele edeceğiz"

Uygulanan yanlış politikalar sonucu birçok kişinin göç etmek zorunda kaldığını belirten Ferhat, "Bu bölgede siyasetçiler olarak net bir karar almamız gerekmektedir. Çünkü siyasetin doğurduğu sonuçlara toplumumuz katlanmak zorunda kalıyor. Neticede biz SYRIZA olarak ülkenin kalkınması, ekonomik refahı ve insanların huzur ve mutluluk içinde yaşamaları için mücadele edeceğiz." diye konuştu.

Ferhat, halkın ihtiyaçlarına dayalı bir ekonomik program hazırladıklarına işaret ederek, yeni iş yerlerinin açılmasına ve mevcut iş sahalarının genişletilmesine önem vereceklerini belirtti.

Sanayi bölgesine yeni yatırımlar çekerek bölgeyi canlandırmak istediklerini vurgulayan Ferhat, tarım ve hayvancılık alanında da mevcut sorunların giderilmesi için projeler üreteceklerini söyledi.

"Azınlık insanı bu ekonomik krizden daha çok etkilenmiştir"

Avrupa Birliği'nden (AB) gelen fonların bölgeye "ulaşmadığını" aktaran Ferhat, "Ülkemiz Yunanistan yıllardır ekonomik krizin altında ezilmiş durumdadır. Bizim en fakir bölge olmamızdan ötürü azınlık insanı, bu ekonomik krizden daha çok etkilenmiştir. Bir toplumun ayakta kalabilmesi için hem azınlığın hem de çoğunluğun bir arada barışçıl şekilde yaşaması ve ekonominin güçlü olması gerekir." ifadelerini kullandı.

AA