Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Filistin Esir İşleri Heyeti ile Filistinli Esirler Cemiyeti’nden yapılan ortak yazılı açıklamada, "İsrail işgal güçleri, pazartesi akşamından salı sabahına kadar Batı Şeria'da en az 10 Filistinliyi gözaltına aldı" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, çoğunluğu Tulkerim, Beytüllahim, Eriha ve Ramallah kentlerinde gerçekleşen son gözaltılar ile birlikte 7 Ekim’den bu yana gözaltına alınan Filistinlilerin sayısının 8 bin 515’e çıktığı belirtildi.

Söz konusu istatistik, 7 Ekim’den bu yana süren gözaltılar ve daha sonra serbest bırakılanları kapsıyor.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te, 7 Ekim'den beri İsrail askerleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 491 Filistinli hayatını kaybetti.