Filistin haber ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail askerleri, Nablus ile Bire'ye düzenlediği baskınlarda Filistinlilere ateş açtı.

Nablus'ta bulunan Kudüs Caddesi'ndeki baskında 14 yaşındaki bir çocuk uyluk kemiğinden, Bire'de Et-Tavil Dağı bölgesinde ise 15 yaşında bir çocuk bedeninin üst kısmından yaralandı. Çocuklar, Filistin Kızılayı ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

İsrail askerleri, Batı Şeria'da 6 kişiyi gözaltına aldı

Filistin haber ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail askerlerinin baskınlarının bu geceki adresi, Tulkerim, Kalkilya ve Nablus oldu.

İsrail askerleri, Tulkerim'in kuzeyindeki Şuveyke ilçesi ile doğusundaki Ramin beldesinde evlere düzenlediği baskınlarda 2 kişiyi gözaltına aldı.

Kalkilya'nın doğusundaki Cit köyündeki baskında ise İsrail askerleri Filistinlilerin evlerine girerek eşyalarını tahrip etti. İsrail askerleri ayrıca, Kalkilya'nın El-Vad Caddesi'ne bir binaya baskın düzenleyerek 3'ü kardeş 4 kişiyi gözaltına aldı.

Nablus'taki baskınların adresi ise Burka, Bizarya ve Akraba kasabaları oldu. Burka'da İsrail askerleriyle Filistinliler arasında çatışma yaşanırken, Akraba kasabasının girişine askeri kontrol noktası kuran askerler, vatandaşların kimliklerini kontrol etti ve araçlarda arama yaptı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarında artış yaşanıyor. Bu baskınlarda 7 Ekim'den bu yana 518 Filistinli hayatını kaybetti.

Medya Ofisi, İsrail'in, 2 haftadır saldırılarını sürdürdüğü Cibaliya Mülteci Kampı'ndaki gelişmelere ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, söz konusu kampta yerinden edilen Filistinlilerin yaşadığı El-Harsani Okulu'ndan yaklaşık 180 kişinin İsrail askerlerince alıkonduğu belirtildi.

Filistinlilerin, ne zaman alıkonulduğuna ya da durumlarına ilişkin bilgi verilmedi.

Görgü tanıkları ise İsrail ordusunun, Cibaliya'nın farklı bölgelerinde barınma merkezlerini hedef aldığını ve onlarca Filistinliyi alıkoyduğunu dile getirdi.

İsrail ordusu, 12 Mayıs'ta, hala yüzbinlerce Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya ve çevre bölgelere yoğun hava saldırılarıyla eş zamanlı olarak yeni bir kara saldırısı başlatmış, birçok bölge ve mahallenin boşaltılmasını istemişti.