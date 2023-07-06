İSTANBUL- Geçtiğimiz ekim ayında açılan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ders Atölyeleri, 8. ve 12. sınıf öğrencilerini matematik, fen bilgisi, fizik, kimya, biyoloji, İngilizce, Türkçe ve edebiyat derslerinde hem sınavlara hazırladı hem de yıl boyunca okuldaki derslerine katkı sağladı. İBB Gençlik ve Spor Müdürlüğü bünyesinde ekonomik olarak dezavantajlı öğrencilerin notlarını yükseltmelerine ve temel branşlardaki derslerde kendilerini geliştirmelerine katkı sağlamak amacıyla açılan İBB Ders Atölyeleri Fatih, Bayrampaşa, Küçükçekmece, Sultangazi, Esenler, Eyüpsultan, Şile, Kartal ve Pendik olmak üzere 9 ilçede 11 noktada hizmet verdi. 12. atölye ise Bağcılar Gençlik Merkezinde açıldı.

BAŞVURULAR ONLİNE OLARAK YAPILIYOR

LGS ve YKS sınavlarının yapılması ile birlikte 2022 – 2023 dönemi çalışmalarının tamamlandığı İBB Ders Atölyelerinde 2023 – 2024 eğitim öğretim yılı için başvuru süreci de başladı. Atölyelerin sınıf içi derslerine bu yıl YKS’ye ve LGS’ye hazırlanan öğrenciler katılabilecek. Online platformda öğrencilerin derslerine katkı sağlayacak olan atölyelerin başvuruları dersatolyeleri.ibb.istanbul adresi üzerinden alınıyor. T.C. vatandaşı, İstanbul il sınırları içinde ikamet eden ve deprem bölgesinden göç ederek İstanbul’a gelen 8. sınıf, 12. sınıf ve mezun öğrencilerin katılabildiği atölyelerde başvurular okul başarı ortalaması (e-okul kayıtları) ve ailenin toplam net aylık geliri kriterlerine göre değerlendirilecek.

DERSLER 14 AĞUSTOS’TA BAŞLIYOR

Branşlarında uzman 81 öğretmen tarafından, 10 PDR uzmanının desteği ile eğitimlerin yapılacağı İBB Ders Atölyelerinde yeni dönem derslerinin 14 Ağustos’ta başlaması planlanıyor. Atölyelerde eğitim süreci boyunca yapılacak olan çalışmalarla öğrencilerin hem okul derslerini geliştirmelerine hem de sınavlara yönelik hazırlık desteği veriliyor. Bu destek kapsamında 8. sınıflar için matematik, fen bilgisi, Türkçe, İngilizce; 12. sınıflar için Türk Dili ve Edebiyatı, matematik, fizik, kimya, biyoloji dersleri yapılıyor.

Her ders için soru çözümleri ve konu anlatımları, birebir ve grup çalışmaları, geçmiş dönem sınavlarına ilişkin soru analizleri yapılıyor. Yardımcı kaynakların farklı çözüm önerileri, öğrencilerin ders ve sınav konularını kavramasını kolaylaştıracak pekiştirme taktikleri ve sınavlarda zaman kazandıracak yöntemler atölye çalışmaları arasında yer alıyor. Konu anlatımları ve soru çözümleri görsel içeriklerle desteklenirken yazılı ve sözel yeteneği gelişmiş öğrenciler kadar görsel hafızası güçlü öğrencilerin gelişimine de katkı sağlanıyor.

UZAKTAN EĞİTİM DESTEĞİ

Atölyelerdeki eğitimlerin yanı sıra binlerce kişinin aynı anda katılabildiği ibbonlinedersatolyeleri.istanbul platformdaki derslerde ise öğrenciler konu anlatım videolarını izleyebiliyor, online deneme sınavlarına katılabiliyor, indirilebilir soru bankalarından, test kitaplarından ve çalışma föylerinden ücretsiz bir şekilde faydalanabiliyor. Platformda farklı zamanlarda tüm İstanbul geneli için online deneme sınavları yapılıyor. Bu deneme sınavlarına atölye çalışmalarına katılmayan öğrenciler de kabul ediliyor.

İBB Ders Atölyeleri:

1. Çapa/ Fatih İBB Ders Atölyesi

2. Silivrikapı/Fatih İBB Ders Atölyesi

3. Bayrampaşa İBB Ders Atölyesi

4. Küçükçekmece Sefaköy İBB Ders Atölyesi

5. Sultangazi İBB Ders Atölyesi

6. Kartal İBB Ders Atölyesi – 1 (Hasan Doğan Spor Kompleksi)

7. Kartal İBB Ders Atölyesi – 2 (Uğur Mumcu Kültür Merkezi)

8. Esenler İBB Ders Atölyesi

9. Eyüpsultan İBB Ders Atölyesi

10. Pendik İBB Ders Atölyesi

11. Şile İBB Ders Atölyesi

12. Bağcılar İBB Ders Atölyesi

HABER: MERVE ELÇİ