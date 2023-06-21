HABER: DİNÇER KARACALAR

Kalp yetmezliği nedeni ile nefes alamayan, yürümekte zorluk çeken, yemek dahi yiyemediğini söyleyen 82 yaşındaki Rıza Aktaş, Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. İsmail Ateş’in uyguladığı ameliyatsız mandallama tekniği ile hayat konforunu geri kazandı. İşlemden on beş gün sonra geldiği kontrolde duygularını ifade eden Rıza Amca, “Uyuyamıyordum, hareket edemiyordum, yeme yoktu, içme yoktu. Yaşam benim için tarif edemeyeceğim derecede çok zordu. Nefes alamamak çok kötü bir şey! İsmail hocamın yaptığı ameliyattan sonra gözüm açıldı, nefesim açıldı. Nefes alabilmek çok güzel! Bastonu attım. Ben yeniden yaşama bağlandım. Çok sevdiğim takım elbisemi giyip şimdi gezmeye gidiyorum. Çok iyiyim daha da iyi olacağım inşallah.” dedi.

Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. İsmail Ateş hastaya uyguladıkları işlem hakkında bilgi vererek, ”İki hafta önce kalp kapağındaki kaçağı ameliyatsız kapak tedavisi yöntemi olan Mitraclip Yöntemi ile tedavi ettik. Bizim en büyük mutluluğumuz hastalarımızın yaşam konforunun yükseldiğini görmek. Bir insanın yeniden nefes almasına vesile olmak çok güzel bir duygu. Mesleğimizin en güzel yanı da bu. İşlemden iki hafta sonra hastamızı kontrol için çağırdık, her şeyin yolunda olduğunu gördük. Bu gibi tedavilerden sonra hastaların rutin kontrollerini aksatmaması çok önemli. Konu ile ilgili hastamızı da bilgilendirdik ve mutlu bir şekilde evine uğurladık.” şeklinde konuştu.

Yöntem ayrıca uzun vadede kalbin bozulmasını önleyebiliyor.

Ameliyatsız Mitraclip Yönteminin avantajlarına değinen Dr. Ateş, “Kalp kapaklarının perkutan tamiri (mitraclip ile), cerrahinin riskli olduğu ileri yaş kalp kapağı hastaları için ameliyatsız olan bu yöntem avantaj sağlıyor. Mitraclip Yöntemi, nefes almakta zorlanan hastaların nefesinin düzelmesini sağladığı gibi hareketlerinin de rahatlamasına yardımcı olur. Yöntem ayrıca uzun vadede kalbin bozulmasını önleyebilecek çok önemli bir yaklaşım haline geldi. Mitral kapaktaki problemler yaş grubu yüksek hastalarda görülür ve bu durumda hastalara cerrahi müdahale yapılması risk taşımaktadır. Evde odadan odaya geçemeyen hastalar düşünün; yani kalp yetmezliği ve kalp kapaklarında sorun var ancak ameliyat olması mümkün değil… Bu gibi cerrahi olarak reddedilmiş hastalara Mitraclip yöntemi ile müdahale edebiliyoruz. Bu yöntemde Türkiye’de en çok vaka tecrübesine sahip olduğumuz gibi, yöntemle ilgili gerek yurt içinde gerekse yurt dışında pek çok kardiyoloji merkezi ve kardiyoloğa da eğitim veriyoruz.” şeklinde bilgi verdi.

Mitraclip Yöntemi ( Mandallama Yöntemi) Nedir?

Mitraclip metodu anjiyo yöntemiyle uygulanıyor. Göğüste hiçbir kesinin olmadığı, kasıktan yapılan bu işlem 1-1,5 saat sürüyor. Bu yöntemle aynı anjiyo gibi sağ kasıktaki toplardamardan girerek kalbin sağ kulakçığından sol kulakçığa geçilerek mandallama yöntemi ile mitral kapak tamiri yapıyoruz. Mitral kapak ön ve arka yapraktan oluşuyor.

Anjiyo metoduyla kateterle kasık toplardamarından girilip, karın içindeki büyük toplardamara geçilerek kalbe ulaşılıyor. Sonrasında damar içindeki kateter kanalıyla mitral kapak seviyesine kadar mitraclip cihazı ulaştırılıyor.

Mitraclip’in kanatları bu noktaya ulaştığında açılıyor. Problemli olan kalp kapak kısımları Mitraclip’in kanatları altına alınıyor ve hedeflenen kapak yapısı sağlanınca dikişler karşılıklı olarak tutturuluyor. Bu noktada kapakta yeterli kapanma sağlandığı test ediliyor.

Bu şekilde kapak tamir edilmiş oluyor ve hastalar 1 gün sonra normal hayatlarına dönmek üzere taburcu ediliyorlar. İşlem sonrasında hastaların öncelikle kalbe bağlı nefes alamama, nefes düzensizliği yakınmalarında azalma meydana geldiği gibi, kalp büyümesi duruyor ve hastaların hareket kapasiteleri artıyor.