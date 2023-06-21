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Orgazm aşısı nedir?

Bu aşı bildiğiniz mikrobik diğer aşılardan farklı bir aşıdır. Bir çeşit genital PRP uygulamasıdır. Orgazm olamama, çoklu orgazm olmayı isteme, cinsel istek azlığı, cinsel uyarılma problemleri, cinsel ilişkide ağrısı olan kadınlarda oldukça başarılı sonuçlar aldığımız yeni bir tedavi yöntemidir. Orgazm aşısı kadınların yüksek düzeyde, cinsel doyum alabilmesi için, klitoris ve klitoris çevresinin ve vajina ön duvarının kanlanmasını yeniden gençleşmesini arttırarak, günümüzde kadın orgazm bozukluğu tedavisinde en çok tercih edilen uygulamalar arasında yer almaktadır.

Orgazm aşısı nasıl uygulanır?

Tıbbi adı “O Shot” olan Orgazm aşısı bir PRP (plateletten zengin plazma) yöntemidir. Kişinin kendi kanının özel hazırlanmış kitlerde santrifüj edilerek, üstte kalan trombositten zengin sıvının alınarak uygulanmasıdır. Hastaya son derece basit bir uygulama olduğunun, başlangıç aşamasında belirtilmesinde yarar vardır. PRP sıvısı, hastanın kendi kanından elde edildiği için tamamen organiktir ve insan sağlığını kesinlikle olumsuz etkilemez. Özel bir yöntemle PRP sıvısının, klitorisin başına, klitorisin kollarına, vajinanın ön duvarında bulunan orgazmik platforma (eski adı G noktası) uygulanmasıdır.

Orgazm aşısı sonrası kişi aynı gün sosyal hayatına dönebilir mi?

“O Shot” işlemi sonrasında kişi aynı gün içerisinde günlük hayatına dönebilir, istirahate ihtiyaç yoktur ve yaşam tarzında herhangi bir kısıtlama yapmasına gerek kalmaz.

Kimlere “O shot” aşısı yapılabilir?

“O Shot” içerdiği büyüme faktörleri ile dokuda kanlanmayı ve duyarlılığı artırarak, kadının cinsel uyarılmasını ve orgazmını kolaylaştırmaktadır. Cinsel ilişki sırasında, orgazm olamayan, cinsel isteksizlik sorunu olan, ağrılı cinsel ilişki yaşayan (disparoni) kişilere “O shot aşısı” yapılmaktadır.

Orgazm aşısının yan etkileri var mıdır?

Doğru tanı alındıktan sonra yüksek trombosit eldesini sağlayan kitler, uygun hazırlama tekniği ile hazırlanan ve ehil ellerde uygun alanlara uygulanan orgazm aşısı ile kadınların memnuniyet düzeyi oldukça yüksek olmaktadır. Kişinin kendi kanından hazırlanan bir sıvı olduğu için vücuda herhangi bir zararı bulunmamaktadır.

İşlem sonrası nelere dikkat etmek gerekir?

“O Shot” işleminden hemen sonra hastalar sosyal yaşantısına dönebilir. Sadece işlemin yapıldığı gün ve sonrası iki gün cinsel aktivite yasağı uygundur. İşlemden sonra bir kaç gün pembe renkli lekelenme ve sızıntı şeklinde kanamalar olabilir. Çok nadiren bazı kadınlarda, hafif ağrı da olabilir. Uygulamadan sonraki 15-20 gün sonrasında genellikle cinsel doyum artışı, daha kolay orgazma ulaşmak, daha hızlı orgazm ve çoklu orgazm gibi faydalı etkileri görülmeye başlanır. Her kadında orgazm aşısının etkisini farklı şekilde gözlenmektedir. Bir kısım hastalarda çok yoğun orgazm yaşarken bir başka grupta ise cinsel isteğin artması şeklinde gözlemlenmektedir.

Orgazm aşısını herkes yaptırabilir mi?

Herhangi bir sağlık sorunu olmayan, orgazm olma konusunda sorun yaşayan, istediği zamanda orgazm olamayan veya geç orgazm olan, cinsel doyumla ilgili sorunlar yaşayan veya cinsel doyuma ulaşıp ama çok daha fazlasını isteyen, nihayetinde vajina dokularının gençleşip yenilenmesini isteyen her kadın orgazm aşısı yaptırabilir.

Menopoz döneminde menopoza bağlılığı genito-üriner semptomlar, vajinal kuruluk ve vajinal yanma tedavisinde de genital PRP tedavisini çok sıklıkla uyguluyoruz. Son zamanlarda mesane tabanına ve idrar kanalcığına (üretra) yapılan PRP tedavisinin de idrar kaçırma tedavisinde etkin olduğu bulunmuştur.

Orgazm aşısını kimler yaptıramaz?

Adet dönemi sırasında kadınlara yapmayı çok tavsiye etmiyoruz. Gebelik döneminde de vajina bölgesindeki kanlanma zaten arttığı ve orgazm olma ve uyarılma konusunda gebeliğin kendisinde kadına ek yarar sağladığı için yine bu dönem uygulama yapmıyoruz.

Orgazm aşısını ne kadar sürede bir tekrarlamak gerekir?

Genellikle kadınlar, bize tekrar orgazm aşısı uygulamasının tekrarı için altı ay ile bir yıl sonrasında başvuruyorlar. Benim klinik gözlemim genellikle bu yönde oldu. Daha erken uygulama yapılabilir mi derseniz? Özellikle cinsel ilgi ve uyarılma bozukluğu olan ve cinsel istek, azlık sorununu yoğun yaşayan kadınlara iki ayda bir uygulama şeklinde orgazm aşısı yapılabilir.

Orgazm aşısının başarısı nedir?

Kaliteli tüp-kit ve uygun hazırlama tekniği kullanılarak hazırlanan Orgazm aşısı, doğru hasta ve uygun endikasyon tercihlerinde, hasta memnuniyet düzeyleri oldukça yüksektir. Burada deneyimli ehil ellerde, uygulayıcı hekimin aynı zamanda cinsel terapist olması ve bu alanda çalışması hasta memnuniyet düzeyini daha da arttırmaktadır.

Orgazm aşısıyla beraber yapılabilecek diğer işlemler nelerdir?

Orgazm aşısı “O shot” ile birlikte vajinal karbondioksit lazerle vajina gençleştirme, vajina daraltma, vajina rejüvenasyon ve idrar kaçırma tedavileri de kombine uygulanabilmektedir. Hatta beraberinde lazerle vajina gençleştirme yapılan hastalarda orgazm aşısının tedavi edici etkisinin arttığı ve hasta memnuniyetinin bu yönde daha olumlu olduğu gözlemlenmiştir.