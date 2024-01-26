Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'ne ise 21. hafta maçlarıyla devam edilecek.
Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, üç ligde haftanın programı şu şekilde:
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
Yarın:
13.00 Galatasaray Ekmas-Aliağa Petkimspor (Sinan Erdem)
15.30 Reeder Samsunspor-Manisa Büyükşehir Belediyespor (Mustafa Dağıstanlı)
18.00 Beşiktaş Emlakjet-Bursaspor İnfo Yatırım (BJK Emlakjet)
20.30 Bahçeşehir Koleji-Fenerbahçe Beko (Ülker Spor ve Etkinlik)
28 Ocak Pazar:
15.30 Çağdaş Bodrumspor-Türk Telekom (Menteşe)
18.00 Pınar Karşıyaka-Anadolu Efes (Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka)
20.30 TOFAŞ-Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket (Tofaş)
29 Ocak Pazartesi:
19.00 Onvo Büyükçekmece Basketbol-Darüşşafaka Lassa (Gazanfer Bilge)
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi
Yarın:
13.30 Beşiktaş-OGM Ormanspor (BJK Emlakjet)
14.00 Bursa Uludağ Basketbol-Fenerbahçe Alagöz Holding (Naim Süleymanoğlu)
14.00 Emlak Konut-Hatay Büyükşehir Belediyespor (Başakşehir Spor Kompleksi)
16.00 Nesibe Aydın-Galatasaray Çağdaş Faktoring (TOBB ETÜ)
16.30 İlkem Yapı Tarsusspor-ÇBK Mersin (Edip Buran)
28 Ocak Pazar:
14.00 BOTAŞ-Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor (Ankara)
16.00 Melikgazi Kayseri Basketbol-Çankaya Üniversitesi (Kadir Has Kongre Merkezi)
Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi
Bugün:
19.00 Fenerbahçe Koleji Novotel-Çayırova Belediyesi (Fenerbahçe Metro Enerji)
Yarın:
13.00 Alagöz Holding Iğdır Basketbol-Mersin Büyükşehir Belediyesi (Iğdır Kazım Karabekir)
14.45 Bornova Belediyesi Karşıyaka-Gölbaşı Belediyesi TED Ankara Kolejliler (Altındağ Atatürk)
16.30 Kapaklıspor-Konyaspor (Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi)
18.15 Balıkesir Büyükşehir Belediyespor-Semt77 Yalovaspor (Kurtdereli)
28 Ocak Pazar:
14.00 Esenler Erokspor-Pizza Lazza Haremspor (Başakşehir)
15.45 Finalspor-MKE Ankaragücü İkon Menkul (Naim Süleymanoğlu)
17.30 OGM Ormanspor-Gaziantep Basketbol (M. Sait Zarifoğlu)
29 Ocak Pazartesi:
18.00 Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor-Sigortam.net (Kocaeli Atatürk)Kaynak: AA