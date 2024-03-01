Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 3 ligde oynanacak maçların programı şöyle:

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

Bugün:

18.00 Darüşşafaka Lassa-Bahçeşehir Koleji (Darüşşafaka Ayhan Şahenk)

20.30 Bursaspor İnfo Yatırım-Pınar Karşıyaka (Tofaş)

Yarın:

13.00 Manisa Büyükşehir Belediyespor-Beşiktaş Emlakjet (Muradiye)

15.30 Türk Telekom-Galatasaray Ekmas (Ankara)

18.00 Onvo Büyükçekmece Basketbol-Çağdaş Bodrumspor (Gazanfer Bilge)

3 Mart Pazar:

15.30 Anadolu Efes-Reeder Samsunspor (Sinan Erdem)

18.00 Aliağa Petkimspor-Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket (Enka)

20.30 Fenerbahçe Beko-TOFAŞ (Ülker)

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Yarın:

14.00 Bursa Uludağ Basketbol-Nesibe Aydın (TOFAŞ)

15.00 Fenerbahçe Alagöz Holding-Melikgazi Kayseri Basketbol (Fenerbahçe Metro Enerji)

16.00 OGM Ormanspor-Emlak Konut (M. Sait Zarifoğlu)

3 Mart Pazar:

14.00 Hatay Büyükşehir Belediyespor-Beşiktaş (Menderes)

14.00 Botaş-İlkem Yapı Tarsusspor (Ankara)

15.00 Galatasaray Çağdaş Faktoring-Çankaya Üniversitesi (Ahmet Cömert)

16.00 Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor-Antalya Büyükşehir Belediyespor Toroslar Basketbol (Kocaeli Atatürk)

Türkiye Basketbol Ligi

Yarın:

15.00 Esenler Erokspor-Kapaklıspor (Başakşehir)

17.00 Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor-Alagöz Holding Iğdır Basketbol (Kocaeli Atatürk)

19.00 Fenerbahçe Koleji Novotel-Finalspor (Fenerbahçe Metro Enerji)

3 Mart Pazar:

14.00 Bornova Belediyesi Karşıyaka-Sigortam Net (Altındağ Atatürk)

15.45 OGM Ormanspor-Mersin Büyükşehir Belediyesi (M. Sait Zarifoğlu)

17.30 Semt77 Yalovaspor-Çayırova Belediyesi (90. Yıl)

4 Mart Pazartesi:

17.00 Gaziantep Basketbol-Pizza Lazza Haremspor (Karataş Şahinbey)

18.00 Gölbaşı Belediyesi TED Ankara Kolejliler-MKE Ankaragücü Ikon Menkul (Gölbaşı)

19.00 Balıkesir Büyükşehir Belediyespor-Konyaspor (Kurtdereli)