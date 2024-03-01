Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre profesyonel liglerde haftanın şu şekilde:

Bugün:

20.00 Kasımpaşa-EMS Yapı Sivasspor (Recep Tayyip Erdoğan)

Yarın:

13.30 MKE Ankaragücü-İstanbulspor (Eryaman)

16.00 Çaykur Rizespor-Mondihome Kayserispor (Çaykur Didi)

19.00 Atakaş Hatayspor-Fenerbahçe (Mersin)

3 Mart Pazar:

13.30 RAMS Başakşehir-Yılport Samsunspor (Başakşehir Fatih Terim)

13.30 Siltaş Yapı Pendikspor-TÜMOSAN Konyaspor (Pendik)

19.00 Beşiktaş-Galatasaray (Tüpraş)

4 Mart Pazartesi:

17.00 Yukatel Adana Demirspor-VavaCars Fatih Karagümrük (Yeni Adana)

20.00 Corendon Alanyaspor-Trabzonspor (Alanya Oba)

20.00 Bitexen Antalyaspor-Gaziantep FK (Corendon Airlines Park Antalya)

1. Lig

Bugün:

20.00 Ümraniyespor-Altay (Ümraniye Belediyesi Şehir)

Yarın:

13.30 Tuzlaspor-Ankara Keçiörengücü (Eyüp)

13.30 Bodrum FK-Eyüpspor (Bodrum İlçe)

16.00 Erzurumspor FK-Kocaelispor (Erzurum Kazım Karabekir)

19.00 Sakaryaspor-Manisa FK (Yeni Sakarya Atatürk)

3 Mart Pazar:

13.30 Bitexen Giresunspor-Adanaspor (Çotanak Spor Kompleksi)

16.00 Göztepe-Boluspor (Gürsel Aksel)

19.00 Ahlatcı Çorum FK-Teksüt Bandırmaspor (Çorum Şehir)

4 Mart Pazartesi:

14.00 Gençlerbirliği-ASTOR Enerji Şanlıurfaspor (Aktepe)

TFF 2. Lig

Beyaz Grup:

Bugün:

14.00 Yeni Mersin İdmanyurdu-Esenler Erokspor (Mersin)

Yarın:

14.00 Bursaspor-Bucaspor 1928 (Yüzüncü Yıl Atatürk)

14.00 Ankara Demirspor-Adıyaman FK (TCDD Ankara Demirspor)

14.00 Beyoğlu Yeni Çarşı-Serik Belediyespor (Bayrampaşa Çetin Emeç)

14.00 Altınordu-Kırşehir FK (Bornova Aziz Kocaoğlu)

14.00 Nazilli Belediyespor-Kırklarelispor (Nazilli İlçe)

14.00 Ankaraspor-Zonguldak Kömürspor (Etimesgut Belediyesi Atatürk)

14.00 Karacabey Belediyespor-1461 Trabzon FK (Karacabey M. Fehmi Gerçeker)

14.00 AcnTURK Vanspor-Hes İlaç Afyonspor (Van Atatürk)

Kırmızı Grup:

Yarın:

14.00 Amed Sportif Faaliyetler-Karaman FK (Diyarbakır)

14.00 Belediye Derincespor-Isparta 32 (Belediye Derincespor Doğal Çim)

14.00 Uşakspor-Kuzey Marmara AŞ Arnavutköy Belediyespor (Uşak 1 Eylül)

14.00 İskenderunspor-Etimesgut Belediyespor (Kırıkhan İlçe)

14.00 Motolux 68 Aksaray Belediyespor-Anagold 24Erzincanspor (Dağılgan)

14.00 Düzce Cam Düzcespor-Fethiyespor (Düzce Şehir)

14.00 Sarıyer-İnegölspor (Yusuf Ziya Öniş)

14.00 Denizlispor-GMG Kastamonuspor (Denizli Atatürk)

14.00 Menemen FK-Alagöz Holding Iğdır FK (Menemen İlçe)

TFF 3. Lig

1. Grup

3 Mart Pazar:

14.00 Tarsus İdman Yurdu-Mardin 1969 (Tarsus Burhanettin Kocamaz)

14.00 Malatya Arguvan SK-Ayvalıkgücü Belediyespor (Arguvan İlçe)

14.00 Artvin Hopaspor-Gümüşhane Sportif Faaliyetler (Hopa İlçe)

14.00 Küçükçekmece Sinopspor-Aliağa (Küçükçekmece 100. Yıl)

14.00 52 Orduspor-Kırıkkalegücü (Yeni Ordu)

14.00 Talasgücü Belediyespor-Kepezspor (Kayseri Atatürk Spor Kompleksi Yan Açık Saha)

14.00 Karabük İdmanyurdu-Edirnespor (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)

2. Grup

3 Mart Pazar:

14.00 Sapanca Gençlikspor-Amber Çay Eynesil Belediyespor (Sapanca Atatürk)

14.00 Hacettepe 1945 SK-Amasyaspor (Aktepe)

14.00 Kemerkent Bulvarspor-Pazarspor (Bulvar Mimar Kubilay Köse)

14.00 Efeler 09-Turgutluspor (Ahmet Yaşar Kocabıyık)

14.00 Kelkit Hürriyetspor-TPAO Batman Petrolspor (Kelkit İlçe)

14.00 Anadolu Üniversitesi-Ergene Velimeşespor (Osmangazi Üniversitesi)

14.00 Karşıyaka-Silifke Belediyespor (Alsancak Mustafa Denizli)

3. Grup

Yarın:

14.00 Fatsa Belediyespor-Merkür Jet Erbaaspor (Fatsa İlçe)

3 Mart Pazar:

14.00 Bornova 1877-Büyükçekmece Tepecikspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

14.00 Sivas Dört Eylül-Darıca Gençlerbirliği (Sivas Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksi)

14.00 Osmaniyespor FK-Kuşadasıspor (7 Ocak)

14.00 Karaköprü Belediyespor-Onvo Ağrı 1970 (Faruk Çelik)

14.00 Bayburt Özel İdare-Akhisarspor (Bayburt Genç Osman)

14.00 Karatay Termal 1922 Konyaspor-Belediye Kütahyaspor (Selçuk Üniversitesi 15 Temmuz)

4. Grup

3 Mart Pazar:

14.00 Nevşehir Belediyespor-23 Elazığ FK (Nevşehir Gazi)

14.00 İdaş Çatalcaspor-Muş 1984 Muşspor (Çatalca İzzettin

14.00 Bursa Yıldırımspor-Armoni Alanya Kestelspor (Minareli Çavuş Spor)

14.00 Balıkesirspor-Orduspor 1967 (Balıkesir Atatürk)

14.00 Bergama Sportif Faaliyetler-Siirt İl Özel İdaresi (Bergama 14 Eylül)

14.00 Tokat Belediye Plevnespor-Sultanbeyli Belediyespor (Gaziosmanpaşa)

14.00 Bitexen Adana 1954 FK-Güneş Holding Çankaya (Tarsus Şehir)

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi

3 Mart Pazar:

12.00 Beşiktaş JK United Payment-Amed Sportif Faaliyetler (IBB.GOB. Halit Kıvanç)

12.00 Fatih Vatanspor-Bitexen Adana İdmanyurduspor (Fatih Mimar Sinan)

12.00 Bitexen 1207 Antalyaspor-Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET (Zeytinköy 2 Nolu Saha)

13.00 ALG Spor-Hakkarigücü (Batur)

13.00 Doğuş Gold Gaziantep Asyaspor-Karadeniz Ereğli Belediyespor (Mehmet Hayri Özkeçeci)

14.00 Galatasaray Petrol Ofisi-Trabzonspor (Florya Metin Oktay Tesisleri)

14.00 Beylerbeyi-Ataşehir Belediyespor (Beylerbeyi 75. Yıl)

14.00 Wulfz Fatih Karagümrük-Fenerbahçe Petrol Ofisi (Vefa)