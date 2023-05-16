İSTANBUL - İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile Küçükçekmece Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından Küçükçekmeceli çocukların spor yapmasına olanak tanımak için gerçekleştirilen müsabakalar, kıyasıya rekabet ve heyecana sahne oldu. Çekişmeli geçen turnuvalar sonunda şampiyonlar ve dereceye girenler ödüllerini Küçükçekmece Kaymakamı Mehmet Tunç, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Gözüdok, Küçükçekmece Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Sedat Gazi’nin elinden aldı.

HABER: MERVE ELÇİ