İSTANBUL- Macera severlerin kalbi bu yıl yine büyük bir heyecanla İstanbul Kadıköy’deki Kalamış Marina’da 3-4 Haziran 2023 tarihlerinde düzenlenecek olan Big Boyz Festival ile atacak. Türkiye’de yapılan en büyük açıkhava etkinliği olma özelliğini devam ettiren Big Boyz Festival, eğlence ve heyecan dolu aktivitelerin yanında renkli partilere de ev sahipliği yapacak. Heyecan dozunu bu yıl daha da artıracak olan Festival, hobi meraklılarına araba, motosiklet, spor, eğlence, hava, kara ve denizde kullanılan, adrenalini doyasıya yaşatan araçları deneyimleme fırsatı sunacak. Bir çok markanın yeni ürünlerini meraklılarıyla ilk kez buluşturacağı festivalde hobi severler, adrenalin ve aksiyonun sınırlarını zorlayacak dopdolu 2 gün yaşayacak.

HABER: SELÇUK BULUT