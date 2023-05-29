Istanbul
Çeyrek final serisinde iki galibiyete ulaşacak takımlar, yarı finale yükselecek.
Bu turda Türk Telekom, Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes ve Pınar Karşıyaka, rakipleri karşısındaki ilk maçlarını kazandı.
Basketbol Süper Ligi'nde play-off çeyrek final ikinci maçlarının programı şöyle:
Yarın:
18.00 Galatasaray Nef-Türk Telekom (Sinan Erdem)
20.30 Frutti Extra Bursaspor-Pınar Karşıyaka (TOFAŞ)
31 Mayıs Çarşamba:
18.00 Darüşşafaka Lassa-Anadolu Efes (Volkswagen Arena)
20.30 TOFAŞ-Fenerbahçe Beko (TOFAŞ)
AA