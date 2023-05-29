Ankara/Antalya

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) Milletler Ligi'nin ilk haftasında Güney Kore, Sırbistan, İtalya ve ABD ile Antalya'da karşılaşacak.

Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya Spor Salonu'nda yarın saat 17.00'de İtalya-Tayland mücadelesiyle başlayacak turnuvada, günün ikinci mücadelesinde saat 20.00'de Polonya ile Kanada maçı oynanacak.

2023 yılındaki ilk sınavını FIVB Milletler Ligi'nde verecek olan ay-yıldızlı ekip, ilk karşılaşmasında 31 Mayıs Çarşamba günü saat 20.00'de Güney Kore ile karşı karşıya gelecek.

Filenin Sultanları, üç ayaktan oluşan Milletler Ligi'nde her hafta 4 karşılaşma oynayacak.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, ligin ikinci haftasında 14-18 Haziran'da Hong Kong'da, üçüncü haftada 28 Haziran-2 Temmuz'da Bangkok'ta mücadele edecek.

16 takımın mücadele edeceği Milletler Ligi'nde üç hafta sonunda puan cetvelinde ilk 8 sırada yer alan takımlar finallerde mücadele etme hakkı kazanacak. 2023 FIVB Voleybol Milletler Ligi Finalleri ise 12-16 Temmuz'da ABD'nin ev sahipliğinde Arlington şehrinde düzenlenecek.

Türkiye, 2018'den bu yana Voleybol Milletler Ligi adıyla düzenlenen organizasyonda ilk yıl ikincilik, 2019 ve 2022'de dördüncülük, 2021'de de üçüncülük elde etti.

İlk hafta maç programı

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Voleybol Milletler Ligi'ndeki maç programı şu şekilde:

31 Mayıs - Güney Kore-Türkiye (20.00)

1 Haziran - Türkiye-Sırbistan (20.00)

3 Haziran - Türkiye-İtalya (20.00)

4 Haziran - ABD-Türkiye (20.00)

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın FIVB Milletler Ligi kadrosu belli oldu

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın FIVB Milletler Ligi birinci hafta kadrosu belirlendi.

Türkiye Voleybol Federasyonunun sosyal medya hesabından paylaşılan videoda başantrenör Daniele Santarelli, "Merhaba, bu yazın ilk milli takım kadrosunu açıklıyorum." ifadesini kullandı.

Santarelli, sporcuların isimlerini tek tek söylerken, A Milli Takım'ın kadrosunda şu milli sporcular bulunuyor:

Gizem Örge, Simge Aköz, Cansu Özbay, Melisa Vargas, Kübra Akman, Hande Baladın, Derya Cebecioğlu, Elif Şahin, Eda Erdem, Saliha Şahin, Zehra Güneş, Aslı Kalaç, İlkin Aydın, Ebrar Karakurt.

AA