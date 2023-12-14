İzmir

Toplam 8 grupta 32 ekibin yer aldığı organizasyonda gruplarını lider tamamlayacak 8 takım, doğrudan son 16 turu grup aşamasına yükselecek. Gruplarını ikinci ve üçüncü bitirecekler ise son 16 turuna kalmak için play-in mücadelesine çıkacak.

Organizasyonda son hafta mücadelelerinden önce 4 takım son 16 turu grup aşamasına kalmayı garantilerken, 7 ekip de play-in mücadelesinde yer alma hakkı kazandı.

Türk temsilcilerinden G Grubu'ndaki Galatasaray Ekmas ile H Grubu'ndaki TOFAŞ, play-in'de mücadele edecek.

C Grubu'ndaki Darüşşafaka Lassa, E Grubu'ndaki Pınar Karşıyaka ve F Grubu'ndaki Bursaspor İnfo Yatırım'ın durumları, son hafta maçlarının ardından belli olacak.

Son hafta mücadelelerinden önce A Grubu'nda Unicaja (İspanya), B Grubu'nda JDA Bourgogne Dijon (Fransa), D Grubu'nda AEK (Yunanistan) ve G Grubu'nda Hapoel Bank Yahav (İsrail), adlarını son 16 turuna yazdırdı.

A Grubu'nda Peristeri (Yunanistan) ile Le Mans Sarthe (Fransa), B Grubu'nda Rytas Vilnius (Litvanya) ile Promitheas Patras (Yunanistan), G Grubu'nda Galatasaray Ekmas ile PAOK mateco (Yunanistan) ve H Grubu'nda TOFAŞ, son 16 turu için play-in'de yer almaya hak kazandı.