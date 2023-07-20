Ankara

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Çağlar Yılmaz, eylül ayında Nijerya'da düzenlenecek sağlık turizmi fuarının başkentin sektördeki uzmanlığını, teknolojik imkanlarını ve tedavi olanaklarını Afrika pazarına tanıtmak açısından önemli olduğunu belirterek, "Ankara'yı sağlık turizminde dünyanın bildiği bir merkez haline getirmek istiyoruz." ifadesini kullandı.

Odadan yapılan açıklamaya göre, Yılmaz, eylülde Nijerya'da yapılacak sağlık turizmi fuarına yönelik olarak Ankara'nın sağlık turizmi potansiyelinin tanıtımında izlenecek yol haritasını belirlemek üzere sektör temsilcileriyle bir araya geldi.

ATO olarak kentin sağlık turizmindeki potansiyelinin dünyada bilinirliğini artırmak için yoğun çalışma yürüttüklerini ifade eden Yılmaz, bu fuarın başkentin sağlık sektöründeki uzmanlığını, teknolojik imkanlarını ve tedavi olanaklarını Afrika pazarına tanıtmak açısından önemli olduğunu belirtti. Yılmaz, Ankara'yı sağlık turizminde dünyanın bildiği bir merkez haline getirmek istediklerini vurguladı.

Sağlık turizminin 37 sektörü dolaylı olarak etkilediğini, bölge ticaretinin ve ekonomisinin gelişimine katkı sağladığını belirten Yılmaz, başkentin sağlık turizminden henüz yeterli payı alamadığını ifade etti. Yılmaz, şunları kaydetti:

"2022 yılında tedavi gören 337 bin sağlık turizmi hastasından 1 milyar 10 milyon dolar gelir sağlamışız. Bu rakamı hesapladığımızda her hastanın yaklaşık 3 bin dolar civarında harcama yaptığını görüyoruz. Yani sağlık turisti, normal bir turistin 5 katı kadar harcama yapıyor. Ankara'ya yurt dışından bu kadar hasta gelirken günlük yurt dışı uçuş sayısı 20 civarında kalıyor. Yurt dışı uçuşlardaki bu azlığa rağmen Ankara'mız yine de büyük başarı sağlamış."

AA