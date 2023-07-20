Uygulamalı eğitim alarak birçok alanda üretime katkı sağlayan öğrenciler, yaz tatilinde mesai yaparak alanlarında uzmanlaşıyorlar.

Döner sermayeden aylık ödeme yapılarak öğrencilerin harçlıklarını çıkarmaları da sağlanıyor.

Yaz tatilinde üretimin devam ettiği Demirtaşpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, matbaacılık alanında üretim yaparken, Şehit Hüseyin Akyüz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ise motorlu araçlar ve plastik teknolojisi alanında imalata devam ediyor.

Lisenin Okul Müdürü Celal Ulusoy, öğrencilerin matbaacılık alanında döner sermaye üretimi sayesinde okulun makine parkurunun gelişimine büyük katkı sunmalarının yanı sıra mesleki becerilerini uygulamalı olarak geliştirdiklerini ifade etti.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve İl Sağlık Müdürlüğü ile protokol imzalandığını belirten Ulusoy, "Matbaa teknolojisi alanında Bursa'daki tüm sağlık kuruluşlarının, kamu kurum hastanelerinin basılı evraklarını biz yapıyoruz. Buna bütün ilçeler de dahil. Hastanelerimizin hasta dosyaları, otokopili formları, acil gözlem muayene formları, arşiv zarfları, reçeteleri, etiketleri, kayıt defterleri gibi bütün matbu evrakları üretmekteyiz." diye konuştu.

Yaz tatili döneminde ortalama 20-25 öğrencinin çalıştığını kaydeden Ulusoy, çalışmanın gönüllülük esasına bağlı olduğunu vurguladı.

Öğrencilerin yaz tatilinde çalışmalarının asıl amacının mesleği öğrenmek olduğunu aktaran Ulusoy, "Burada çalışan öğrencilerimiz matbaacılık alanında uzman birer birey olmakla beraber neredeyse her biri kendi iş yerini açabilecek seviyeye geliyorlar. Hem mesleği öğreniyor hem de aile ekonomisine ciddi olarak katkıda bulunuyorlar." dedi.

"Kendi emeklerimizle kazandığımız parayı harcamak daha güzel"

Yazın arkadaşlarıyla beraber çalışmanın eğlenceli olduğunu dile getiren 10. sınıf öğrencisi Zübeyde Dayı, "Arkadaşlarımla beraber üretime devam etmek çok güzel. Eğlenceli geçiyor. Çalışmayı sevdiğimizden daha da eğlenceli oluyor. İşlere daha yatkın oluyor ellerimiz. Kendi emeklerimizle kazandığımız parayı harcamak daha güzel." ifadelerini kullandı.

Matbaa Bölümü Alan Şefi Alkan Doğanay ise yetiştirdikleri öğrencilerin piyasada "aranan eleman" olduğunun altını çizdi.

Müfredatla paralel iş yaptıkları için sene içerisinde de çalışmaların aksamadan devam ettiğini anlatan Doğanay, "12 ay boyunca üretime devam ediyoruz. Herhangi bir ara vermiyoruz. Müfredatımız bize senede on baskı yap diyorsa biz on bin baskı yapıyoruz. Yaz döneminde de gelmek isteyen öğrenci gruplarıyla üretime devam ediyoruz." dedi.

"Yaz tatili için gerekli olan harçlık ihtiyaçlarını çıkartıyorlar"

Motorlu araçlar ve plastik teknolojisi alanında üretimi sürdüren Şehit Hüseyin Akyüz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ise Bursa'nın en genç meslek lisesi olma özelliğini taşıyor.

Yaz tatilinde yaklaşık 30 öğrenci ve sorumlu öğretmenlerle beraber araç bakım onarımı ve otomotiv sanayisi için plastik üretimi gerçekleştiriliyor.

Şehit Hüseyin Akyüz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okul Müdürü Selami Şahin, plastik teknolojisi alanının piyasada çok yeni olduğunu ve okulun bu sene alandan ilk mezunlarını vereceğini belirtti.

Verilen mezun sayısının piyasadan talep edilen eleman sayısını karşılamadığını aktaran Şahin, şöyle konuştu:

"Motorlu araçlar bölümü öğrencileri sıfır araç söküm ve giydirilmesi, bakım-onarım gibi işler yaparken, plastik teknoloji alanı öğrencilerimiz ise sene başından bu yana yaklaşık iki milyon adet parça üretimi gerçekleştirdi. Öğrencilerimiz okulda çalışarak tecrübelerini arttırıyorlar ve birebir uygulama yapma şansını yakalıyorlar. Aynı zamanda yaz tatili için gerekli olan harçlık ihtiyaçlarını çıkarıyorlar."

AA