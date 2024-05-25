Sergi’nin açılışına Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, Ankara Kent Konseyi Yürütme ve Danışma Kurulu Üyeleri, Ankara Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Kooridnatörü Volkan Memduh Gültekin, Ankara Reklamcılar Derneği Başkanı Bora Hızal, Turizmciler Derneği Başkanı Faruk Elmalı, Marka Şehir Ankara Derneği Başkanı Zuhal Erol, Çankaya Üniversitesi Mütevveli Heyet Başkan Danışmanı Prof. Dr. Zeynep Karahan Uslu ve iletişim sektöründen çok sayıda profesyonel katıldı. İletişim Fakültesi Karma Sergisi-7 kapsamında, 16 ayrı ders ve öğrenci topluluğu çalışmaları, toplam 195 katılımcı ve 291 çalışmadan oluşan bir seçki sundu.

Serginin açılış konuşmasında Başkent Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Senem Gençtürk Hızal şunları söyledi;

“1997 yılında kurulan ve 27. Yaşını kutlayan Başkent Üniversitesi İletişim Fakültesi alanında uzman yüzlerce başarılı mezun yetiştirmiş, halen yetiştirmeye devam eden, mezunlarının ve öğrencilerinin başarısı ile gurur duyan, güçlü, dinamik ve deneyimli akademik kadrosu ile eğitim-öğretime devam eden, iletişim-teknoloji-sanat-yönetim arakesitindeki yapılanması ile örnek gösterilen, İletişim Araştırmaları Derneği (İLAD) ve İletişim Eğitimi Değerlendirme Akreditasyon Kurulu (İLEDAK) tarafından akredite edilmiş bir Fakülte olmanın gururunu ve mutluluğunu yaşamaktadır. Üniversitemiz Kurucusu Prof. Dr. Mehmet Haberal Hocamızın öncülüğünde, liderliğinde, kendisinin MÖ. 380’li yıllarda kurulan Yunanistan’daki Atina Akademisi tarafından 16 Nisan 2024 tarihinde takdim edilen Yüksek Şeref Ödülü bizler için, ülkemiz için büyük bir onur kaynağı olmuştur. Öğrencilerimiz ve bizler Hocamızın vizyonu ile her daim ileriye yürümeye, 7/ 24 çalışmaya devam, bilim ve sanatı birleştirmeye devam ediyoruz.

Burada çalışmaları sergilenen öğrencilerimizi, öğrencilerimize yol gösteren ve serginin gerçekleşmesi için emek veren tüm öğretim elemanlarımızı kutluyorum. Bu süreçte bizlere destek olan başta Rektörlük Makamı olmak üzere tüm Başkent Üniversitesi Ailemize şükranlarımı sunuyorum. Karma Sergi’yi yedinci yılında da sizlerle paylaşmanın mutluluğunu yaşıyor; sergimizi keyifle ziyaret etmenizi diliyoruz”

Çalıkuşları Derneği Yönetim Kurulu Av. Tülay Bekar sergiyi ziyaret ederek, çalışmaları inceledi ve öğrencileri tebrik etti.

Başkent Üniversitesi İletişim Fakültesi’nin Karma Sergileri https://www.karmasergi.online/ adresinden de ziyaret edilebilir.