Film festivalleri ve vizyon filmlerinin yanı sıra konserler ve sahne performanslarının da vazgeçilmez salonu Atlas 1948, merakla beklenen tiyatro oyunlarına da ev sahipliği yapıyor. 5 Haziran 2024’te saat 20.30’da; yazar Şebnem İşigüzel’in kaleme aldığı ve Berfin Zenderlioğlu’nun yönettiği Nazan Kesal’ın sahnede devleştiği tek kişilik oyun “Yaralarım Aşktandır”, İran şiirinin isyânkar sesi Füruğ Ferruhzad’ın nefesini, Atlas 1948 sahnesine taşıyor.

Prodüksiyonunu Poyraz Yapım’ın üstlendiği oyunda, aynı iklimde açıp solan hepimizin hikâyesi anlatılıyor. Baskı altında yaşayanların, hep eksik bulunanların ve her şeye rağmen yaşamaya devam edip sözünü esirgemeyenlerin hikâyesi… Toprağa emanet edilmeyi bekleyen, ölüsüne bile tahammül edilemeyen, Füruğ Ferruhzad kendi arafında ömrünün şiirini yazacak ve aklınızdan çıkmayacak sözler fısıldamak üzere sahnede olacak. Furuğ hepimize cesaret vermeye, “Kuş ölür, sen uçuşu hatırla“ demeye geliyor.

Oyun Süresi: 75 dk./ Tek perde

Yaş Sınırı: 12+

Oynayan: Nazan Kesal

Yazan: Şebnem İşigüzel

Yöneten: Berfin Zenderlioğlu

Işık ve Dekor Tasarım: Cem Yılmazer

Müzik: Burçak Çöllü

Yönetmen Yard: Deniz Biber

Kostüm Tasarım: Natali Yeres

Hareket Düzeni: Dicle Doğan

Afiş Fotoğrafı: Dilan Bozyel