ESKİŞEHİR - Gerçekleşen açılış törenine Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, CHP Eskişehir Milletvekilleri Jale Nur Süllü ve İbrahim Arslan, CHP Eskişehir İl Başkanı Recep Taşel, Eskişehir Ticaret Odası Başkanı Metin Güler, Eskişehir Ticaret Odası Meclis Başkanı Halil İbrahim Ara, tesise ismi verilen Ahmet Ara ve Ara ailesi, OMEP Dünya Başkanı Mercedes Mayol Lassal, Odunpazarı Kaymakamı Ömer Ulu, Tepebaşı Kaymakamı Mustafa Yılmaz, Mahmudiye Belediye Başkanı İshak Gündoğan, Beylikova Belediye Başkanı Özkan Alp, Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü, Türkiye Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı ve Eskişehir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Yılmaz Karaca ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Odunpazarı Belediyesi Ahmet Ara Engelsiz Gündüz Bakımevi ve Kreşi’nin açılış töreninde ilk olarak bağışcı Eskişehir Ticaret Odası Meclis Başkanı Halil İbrahim Ara konuştu. Ara; “Oğlumun adını taşıyan Ahmet Ara Engelsiz Gündüz Bakımevi ve kreşine hoş geldiniz. Engelli çocuklarımızın daha fazla ilave destek çaba ve özene ihtiyaçları vardır. Yakın zamanda kaybettiğim kıymetli eşim Fatma Ara’nın oğlumuzu büyütürken yaşadığı tecrübe ile ilimize böyle bir tesisi kazandırmaya karar verdik. Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt’un desteği ile sevgili oğlumuzun adını taşıyan Ahmet Ara Engelsiz Gündüz Bakımevi ve Kreşini tamamlayarak kıymetli yavrularımızın ve ailelerin hizmetine sunmuş bulunuyoruz. Uzman bir ekip ile desteklenen özenle tasarlanmış bir eğitim programı ile çocuklarımızın potansiyellerini ortaya çıkarmak istiyoruz. Bu kıymetli projeye baştan sona destek veren kıymetli başkanımız Kazım Kurt’a çok teşekkür ediyorum” dedi.

Etkinlikte konuşan Eskişehir Ticaret Odası Başkanı Metin Güler ise “ Anlamlı bir günde bir araya geldik. 7 ay önce burada temel attık. O zamanlar bu kompleks bomboştu. Öncelikle burada sayın başkanı ve ekibini kutlamak lazım. Çok üstün gayretle hem kente hem de bölgeye yakışan bir eseri ortaya çıkardılar yürekten teşekkür ediyorum. Bu eser vakfetme kültürüne çok iyi bir örnektir. Sonuç itibari ile tüm yükü kamuya bırakmamamız gerekir. Hayırlı ve uğurlu olsun” dedi.

Odunpazarı Belediyesi Ahmet Ara Engelsiz Gündüz Bakımevi ve Kreşi açılışı için yurt dışından gelen OMEP Dünya Başkanı Mercedes Mayol Lassalle, “Herkese merhaba ben Arjantin’den geldim ve hepinize sevgilerimi iletiyorum. Bugün burada bulunan Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt’a teşekkürlerimi iletiyorum. 1948 yılında kurulan OMEP’te eğitim bir temel haktır. OMEP’in temel amacı eşitlikçi kapsayıcı kaliteli erken çocukluk eğitimi sağlayan evrensel ve kaliteli kamu politikalarına katkıda bulunmaktır. Özellikle çocukların sağlık kültür ve iyi oluşunu desteklemeye yönelik çok önemli katkıda bulunmaktadır. Dünyanın büyük zorluklar ve adaletsizliklerle karşı karşıya olduğunu hepimiz biliyoruz. Bu nedenle çocuğun yüksek yararlılığının korunmasına öncelik vermemiz gerekiyor. Bu tesisin açılmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

HABER: MERVE ELÇİ