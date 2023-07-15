ŞANLIURFA -Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak 15 Temmuz’da şehadet şerbetini içen şehitlere Allah’tan rahmet gazilere de şifalar temenni etti. 15 Temmuz hain darbe girişimini unutmayacaklarını ve asla unutturmayacaklarını dile getiren Başkan Beyazgül bu millete kimse diz çöktüremez dedi.

Başkan Beyazgül Mesajında, “Sene-i devriye ‘sini yaşayacağımız “15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü”, dünyaya milli birlik ve vatanperverlik mesajının verildiği; kadını, erkeği, genci, yaşlısıyla, hep birlikte canını siper ettiği ve milletimizin yazdığı bir destandır.

“Darbe girişiminin yaşandığı 15 Temmuz gecesi, Cumhuriyetimize, demokrasimize ve tüm bu kazanımlara canımız pahasına sahip çıktık. Tek yürek ve tek bilek olarak darbecilere karşı yürüttüğümüz destansı direnişle dosta ve düşmana Türkiye'nin asla esir edilemeyeceğini, Türk milletine asla diz çöktürülemeyeceğini gösterdik."

Milli iradenin gür sesi, güçlü Türkiye’mizin güçlü lideri, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla sokağa inen şehitlerimiz ve gazilerimiz, millet halinde tek yürek olarak 15 Temmuz gecesi, cesaretleriyle, dirayetleriyle, kararlı ve dik duruşlarıyla tarih yazmıştır.

Hiç şüphesiz bizim için 15 Temmuz'un asıl önemi, milletimizin tarihi boyunca maruz kaldığı darbelere karşı gösterdiği bu ilk fiili ve şanlı direnişin sembolü olmasıdır. Bizlere düşen; şehitlerimizin aziz hatıralarına ve vatan topraklarına her daim sahip çıkmaktır. 15 Temmuz ruhunu sürekli diri tutacak ve gelecek nesillere aktaracağız. Gecemizi gündüzümüze katarak azim ve kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz.

Bu duygu ve düşüncelerle vatanı için kahramanca mücadele eden, canını feda eden şehitlerimize Allah’tan rahmet, gazilerimize sağlık ve afiyet diliyorum. Allah devletimize ve milletimize zeval vermesin. Bayrağımızı indirtmesin ezanımızı dindirtmesin 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günümüz kutlu olsun” ifadelerine yer verdi.

HABER: SELÇUK BULUT