Ankara

Hindistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Randhir Jaiswal, Hindistan'ın "Arunaçal Pradeş", Çin'in "Zangnan" olarak adlandırdığı iki ülkenin Himalayalar sınırındaki bölgeye ilişkin X sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı.

Hindistan'ın üst düzey yetkililerinin, diğer eyaletler gibi Arunaçal Pradeş'i de zaman zaman ziyaret ettiğini belirten Jaiswal, Çin'in eleştirilerini reddetti.

Jaiswal, "Arunaçal Pradeş eyaleti her zaman Hindistan'ın ayrılmaz bir parçası olmuştur ve gelecekte de olacaktır." vurgusunu yaptı.

Hindistan Başbakanı Modi, tünel projesi açılışına katılmak için 9 Mart'ta Arunaçal Pradeş eyaletini ziyaret etmişti.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Vang Venbin ise dünkü basın açıklamasında, "Zangnan Çin'e ait bir bölgedir. Çin hükümeti, Hindistan'ın yasa dışı yollarla kurduğu 'Arunaçal Pradeş'i hiçbir zaman tanımamıştır." ifadelerini kullanmıştı.

Vang, "Çin, Hindistanlı liderin Çin-Hindistan sınırının doğu bölgesine ziyaretine şiddetle karşı çıkıyor. Bu hususta Hindistan'a ciddi beyanlarda bulunduk." şeklinde konuşmuştu.

Himalaya sınırının "çözülmesi gereken sorunlar barındırdığını" belirten Vang, "Hindistan'ın Çin'deki Zangnan bölgesini gelişigüzel şekillendirmeye hakkı yoktur. Hindistan'ın bu gibi eylemleri yalnızca sınır sorununu karmaşık hale getirerek iki ülkenin sınır bölgelerindeki durumun bozulmasına neden olacaktır." demişti.

Çin-Hindistan sınır anlaşmazlığı

Çin ile Hindistan arasındaki Himalaya Dağları'nın çevrelediği belirsiz sınır hattı, ülkeler arasında egemenlik tartışmalarına neden oluyor. Akarsular, göller, buzullar ve karlı zirvelerin bulunduğu 3 bin 500 kilometrelik sınır, tarafları sık sık karşı karşıya getiriyor.

Pekin, "Güney Tibet" olarak adlandırdığı Hindistan'ın Arunaçal Pradeş eyaletindeki 90 bin kilometrekarelik toprakta hak iddia ederken Yeni Delhi, Aksay-Çin platolarını kapsayan 38 bin kilometrekarelik alanın Çin tarafından işgal edildiğini savunuyor.

Taraflar, 1962'de iki ülke arasında savaşa sebep olan sınır ihtilafını uzun yıllardır çözemezken, sınırda zaman zaman gerginlik tırmanıyor.