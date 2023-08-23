Haber: Aslan Sayım

Yıllar önce Cengiz İmren’nin seslendirdiği Yalan Değil isimli şarkıyı Ersin Güloğlu günümüz soundlarına uyarlayarak şarkıyı yeni versiyonu ile seslendirdi. Pop versiyon olarak çıkan şarkının arabesk duyguları Güloğlu’nun yorumu ile şarkıya ayrı lezzet katıyor. Yalan Değil isimli şarkının sözü ve müziği Yusuf Hayaloğlu imzası taşıyor Şarkının Aranjörlüğünü Erhan Erkal üstlendi. Mix - Mastering GXK tarafından yapıldı. Klip yönetmenliği koltuğunda ise Serhat Güldük yer alıyor. Ersin Güloğlu Yalan Değil isimli şarkısı Youtube Grand müzik kanalında yayında. Grand Müzik yapım şirketi kurucusu ve Yapımcı Hayrettin Güneş yeni ve iddalı isimlerle müzik severleri kendi çatısında buluşturmaya devam ediyor. Grand Müzik şirketi ünlü Bir çok sanatçı yelpazesi ile farklı ve renkli bir çok proje ile adını müzik camiasında altın harflerle yazdırmayı başardı. Türkiye ve Avrupa’da Müzik severlerle yeni isimleri keşfeden Grand Müzik iddalı isimler ile anlaşmalara devam ediyor.