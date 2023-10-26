Mahmut Kural'ın (25) kullandığı 74 ABC 951 plakalı otomobil, Amasra ilçesi İnpiri köyü mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı.
Sarp arazide yaklaşık 200 metre takla atarak hurdaya dönen otomobili görenlerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.
Otomobilden fırlayan kişinin birlikte çalıştıkları meslektaşları olduğunu gören sağlık personeli, gözyaşı döktü.
Hayatını kaybettiği belirlenen sürücü Kural'ın cenazesi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Bartın Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Nişanlı olduğu öğrenilen Kural'ın cenazesi, düzenlenecek törenin ardından memleketi Kayseri'ye gönderilecek.
Öte yandan Bartın Üniversitesi mezunu Kural'ın, 2 yıl önce 112 Acil Sağlık Servisinde çalışmaya başladığı, otomobilini de 5 ay önce aldığı öğrenildi.Kaynak: AA