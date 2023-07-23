Barbie filmi 21 Temmuz 2023 tarihinde vizyona girmesiyle birlikte Oppenheimer’i gişede ikiye katladı.Yoğun ilgi gören Barbie Filmi dünyaya uyum sağlayabileceği şekilde yaşamak isteyen macera dolu bir kadının hikayesini anlatıyor. filminin bilet fiyatları şu şekilde:

BARBİE FİLMİ BİLET FİYATLARI 2023

İstanbul Paribu Cineverse Acarkent Coliseum Gold Class Barbie Sinema Tam Bilet Fiyatı 270 TL

İstanbul Paribu Cineverse Acarkent Coliseum Gold Class Barbie Sinema Öğrenci Bilet Fiyatı 245 TL

Willy Wonka geri dönüyor Willy Wonka geri dönüyor

İstanbul Paribu Cineverse Akasya Barbie Sinema Tam Bilet Fiyatı 175 TL

İstanbul Paribu Cineverse Akasya Barbie Sinema Öğrenci Bilet Fiyatı 150 TL

İstanbul Paribu Cineverse Akasya Sweet Box Barbie Sinema Tam Bilet Fiyatı 360 TL

İstanbul Paribu Cineverse Akasya Sweet Box Barbie Sinema Öğrenci Bilet Fiyatı 310 TL

Ankara

Ankara Ankamall Barbie Sinema Tam Bilet Fiyatı 135 TL

Ankara Ankamall Barbie Sinema Öğrenci Bilet Fiyatı 120 TL

İzmir

İzmir Paribu Cineverse Forum Bornova Barbie Tam Bilet Fiyatı 135 TL

Cinemaximum Barbie Bilet Fiyatları

Tam Sinema Bilet Fiyatı: 80 TL

Öğrenci Sinema Bilet Fiyatı: 75 TL

Hafta içi 3D Tam Sinema Bilet Fiyatı: 92 TL

Hafta içi 3D Öğrenci Sinema Bilet Fiyatı: 82 TL

Gold Class (VİP) Tam Bilet: 153 TL

Gold Class (VİP) Öğrenci Bilet: 145 TL

HABER: BEYZA BETÜL CİHAN