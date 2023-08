Haber: Beyza Betül Cihan

Barbie'nin kırdığı rekorlar arasında şu filmler bulunuyor: Toy Story 3-4, Zootopia, Top Gun: Maverick, Black Panther, Harry Potter 1-2, Avengers: Endgame, The Dark Knight, Finding Dory, Star Wars: Force Awakens, Spider Man: No Way Home, Incredibles 2, Lord of the Rings: The Return of the King, Skyfall, Jurassic Park, Star Wars: The Last Jedi, Marvel’s The Avengers, Spider Man: Far from Home, Captain America: Civil War, Frozen 1-2, Titanic, The Dark Knight Rises, Avengers: Infinity War, Rogue One, Avatar 1-2, Furious 7, Captain Marvel, Iron Man 3, Avengers: Age of Ultron, Beauty and the Beast, Joker, Jurassic World 1-2-3, Fast and Furious 8, Aquaman, The Hobbit, The Super Mario Bros, Despicable Me 3, Aladdin, Minions, Pirates of the Caribbean 2-4, Star Wars: The Rise of Skywalker, The Lion King, Alice in Wonderland, Star Wars: The Phantom Menace, Transformers.

2023 yılında 53 bin Barbie Oyuncağı Satıldı

Filmin vizyona girmesiyle birlikte Trendyol e-ticaret platformunda yer alan özel koleksiyon Barbie oyuncakları iki günde tükenerek büyük ilgi gördü. En çok tercih edilen Barbie ürünleri arasında Barbie Chelsea'nin Karavanı, Barbie Balerin Bebekler ve Barbie Deniz Kızı yer alıyor. Trendyol verilerine göre, Barbie 2023 yılında 53 bin adet satılarak rekor bir başarıya imza attı.

Trendyol'da yer alan Barbie oyuncakları ve Barbie temalı ürünler, önceki aylara göre üç kat artan bir satış artışı yaşadı. Barbie'nin Rüya Evi ise 17 bin adetlik satışla Barbie sevenlerin dikkatini çekti. Barbie sevenler pembe modasını yakalamak için Barbie tasarımlı telefon kılıfları, pembe terlikler ve ışıltılı makyaj ürünlerini tercih etti.