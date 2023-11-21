Haber: Mert Osman Erman

2003 kaydında, BBC muhabiri Nigel Wrench ona "Robert Banks" diye seslenip seslenmediğini soruyor ve sanatçı "Robbie" olduğunu yanıtlıyor.

Bu, uzun süredir çevrimiçi spekülasyonun konusu olmuş, Robin, Robert ve Robbie'nin çeşitli versiyonları öne sürülmüştür.

Tam röportaj, BBC Sounds'da Radio 4'ün The Banksy Story programında dinlenebilir.

Kaydın keşfedilmesinin ardından podcast için özel olarak kaydedilen bir bonus bölüm de içeriyor.

Ayrıca Banksy'nin sanatına yaklaşımını - ki bu da hızla gizlice grafiti üretmeyi içerir - yemek pişirmeye mikrodalga ile benzetmesini içeriyor.

"Bunu hızlı yapmak istiyorum," dedi Bristol'li sanatçı, "halletmek istiyorum."

Bu, genellikle basın tarafından "gizemli" ve "secretsiz" olarak tanımlanan sanatçının en erken bilinen radyo röportajlarından biridir.

Banksy'nin gerçek kimliği hiçbir zaman ortaya çıkarılmamış olsa da, röportaj, birçok A-liste ünlüyü içeren hayranlarına onun sesini duyma nadir bir şans tanıyor. O dönemde 20'li yaşlarında olan sanatçı, Banksy'nin Doğu Londra'daki Turf War sergisinin açılışını anmak için eski bir BBC sanat muhabiri olan Bay Wrench tarafından Temmuz 2003'te röportaj yapıldı.

Düzenlenmiş bir versiyonu Temmuz ayında BBC'nin PM programında yayınlandı. Ancak tüm materyal kullanılmamıştı.

Yıllar sonra Bay Wrench, The Banksy Story podcast'ini dinlerken bu, röportajın tamamını evindeki bir minidisc üzerinde kurtarmaya karar vermesine neden oldu.

Daha önce hiç duyulmamış malzeme, Banksy'nin vandalizmi sanat olarak savunması da dahil olmak üzere içeriyor.

"Bunun için özür dilemek için burada değilim," dedi Bay Wrench'e. "Bu, noktanı daha hızlı ifade etmenin bir yolu, değil mi?

"Annem her Pazar günü pazar yemeği pişirir ve her Pazar günü der ki, 'hazırlanması saatler alır, yemek dakikalar alır'."

"Ve bu günlerde tek başına mikrodalga yemek yer ve görünüşe göre çok daha mutlu. Sanırım sanata bu yaklaşımı benimsiyorum. Halletmek istiyorum."

Grafitinin vandalizm ve yasa dışı olup olmadığı konusunda baskı altında olan Banksy, insanlar için şu tavsiyede bulundu:

"Dışarı çıkın! Şeyleri mahvet! Eğlenin!", dedi ve başkalarının sırasıyla çalışmalarını üzerine boya sürebileceğini ekledi.

"Diğer insanlar, onu değiştirebilir. Onu ortadan kaldırabilirler," dedi.

Yırtılmış sanat

Banksy, ülke genelinde binalara çizilmiş bir dizi grafiti parçasıyla tanındı, satirik temalarıyla işaretlenmiştir.

Dünyanın en ünlü sanatçılarından biri olmasına rağmen, bu, en azından resmi olarak kimliğini bilinmez tutmayı tercih ediyor.

2018'de, Londra'da açık artırmada satıldıktan hemen sonra "kendini yok etmiş" gibi görünen Girl With Balloon tablosuyla sanat dünyasını şaşırttı. Girl With Balloon, orijinal olarak Doğu Londra'da bir duvara şablonla çizilmiş ve birçok kez çoğaltılarak, Banksy'nin en bilinen görüntülerinden biri haline gelmiştir.