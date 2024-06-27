Dhaka Tribune gazetesinin haberine göre, Moulvibazar bölgesindeki sağlık çalışanları, sel bölgesindeki 1800'den fazla kişinin ishal ve cilt rahatsızlıkları da dahil olmak üzere çeşitli pis su kaynaklı hastalıklara yakalandığını tespit etti.

Bu hastalıklar nedeniyle bugüne kadar ölen olmadığını açıklayan yetkililer, sağlık çalışanlarının hastalara botlarla ulaşmaya çalıştığını belirtti.

Yetkililer, tahliye çalışmalarının sürdüğü Moulvibazar'da 100 binden fazla kişinin evlerinin halen su altında olduğunu bildirdi.

Bangladeş'in Cox's Bazar ve Moulvibazar bölgelerinde etkili olan aşırı yağışlar sonucunda 20 Haziran'da sel ve toprak kayması meydana gelmiş, 12 kişi hayatını kaybetmişti.