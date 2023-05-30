Ankara

Birleşmiş Milletler (BM) Raportörü De Schutter, South China Morning Post gazetesine Bangladeş ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

De Schutter, iklim değişikliği, yüksek enflasyon ve Kovid-19 salgınının kalıcı etkileri nedeniyle milyonlarca kişinin "yeni yoksul"lar kervanına katıldığı Bangladeş'te gelir eşitsizliklerinin azaltılması gerektiğini söyledi.

Dünya Bankası'nın Bangladeş'te 2000'de yüzde 34 olan "aşırı yoksulluk" oranının 2016'da yüzde 13'e düştüğüne ilişkin verilerine atıfta bulunan De Schutter, bu ilerlemenin, ülkedeki yoksulluğun bütün resminin tamamını göstermediğini belirtti.

Bangladeş'te "yeni yoksul" kategorisinin ortaya çıktığına dikkati çeken De Schutter, bu kategorideki ailelerin yoksulluk sınırının hemen üstünde olduğunu, birikimlerini kısıtladığını ve beklenmeyen iş kaybı veya hastane faturası gibi durumlarda yoksulluk sınırının altına düşebilecekleri uyarısında bulundu.

De Schutter, ülkedeki yüksek enflasyon oranlarının yanı sıra yüzde 8-9 artan yaşam maliyetlerinin de yeni yoksulların ortaya çıkmasına neden olduğunu ifade etti.

Enflasyon ve yaşam maliyetlerindeki artışın, yoksulları orantısız olarak etkilediğine işaret eden De Schutter, düşük gelirin ufalanarak yok olduğunu ve gıda güvensizliği ile borcun ortaya çıktığını kaydetti.

BM Genel Kurulu'nun, Bangladeş'in en az gelişmiş ülkeler kategorisinden 2026'da çıkmasının planlandığı Kasım 2021 tarihli kararına atıfta bulunan De Schutter, ancak bu dönüm noktasının "iki tarafı keskin bir kılıç" olabileceğini söyledi.

De Schutter, en az gelişmiş ülkeler kategorisinden çıkmasının, Bangladeş'in önemli ekonomik ilerlemeler kaydettiğini gösterdiği için prensipte olumlu olduğunu ancak bunun gelişim modelini yeniden oluşturmaya zorlayacağını ifade etti.

Bangladeş'in bazı ticari tercihleri ile ihracat kabiliyetinin sınırlanabileceğine işaret eden De Schutter, Bangladeş'in ihracat gelirinin yüzde 82'sini oluşturan konfeksiyon endüstrisini hala oldukça bağımlı olduğuna işaret etti.

AA