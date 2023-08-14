Balıkesir

İlçeye bağlı Sarıcaova Yaylası'nda gerçekleşen gökyüzü gözlem şenliğinde, alanında uzman kişilerce gökyüzü bilimine ilişkin bilgiler paylaşıldı. Çocuklar için eğitici atölye çalışmalarının da yapıldığı etkinlikte akşam saatlerinde ise tüm ışıklar kapatılarak gökyüzü seyredildi.

Birçok astrofotoğraf tutkununun gökyüzü hadisesini ölümsüzleştirmek için uzun süre beklediği alanda kurulan teleskoplar ile de katılımcılar gezegenleri görme imkanı elde etti.

Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, yaptığı açıklamada, gökyüzünü gözlemlemek isteyen yüzlerce insanın toplandığı muhteşem bir ortamın bulunduğunu ifade etti.

Gençlerin bu konularda bilgi sahibi olabilmesi için bu tür etkinliklere her zaman destek verdiklerini dile getiren Yavaş, "Bu yıl da meteor yağmurlarının bu tarihlerde olması etkinliğimize ayrı bir güzellik kattı. Çevre il ve ilçelerden binlerce kişi bu anı ölümsüzleştirmek için buraya geldi." diye konuştu.

AA