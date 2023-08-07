Haber: Damla Oya Erman

SteamDB'nin verilerine göre, Baldur's Gate 3, hafta sonu boyunca tüm zamanların en iyi Steam sıralamalarını fırtına gibi geçerek Apex Legends'ı ilk 10'dan çıkardı. Oyun, yıllardır erken erişim olarak kullanımda olmasına rağmen, 3 Ağustos Perşembe günü gerçekleşen lansmanı, öncesinde büyük bir heyecan ve tartışma dalgasıyla büyümüş olan ilgiyle birleşerek gerçekleşti.

Oyunun başarısının ölçeği Larian'ı şaşırttı - Belçikalı geliştirici olan Larian, Divinity serisindeki detaylı, özelleştirilmiş ve geleneksel RPG'leriyle tutkulu bir takipçi kitlesine sahip olmasına rağmen, daha önce hiç bu kadar fazla ilgi görmedi. "Muhtemelen bir süre boyunca IT ekibinden uzak durmalıyım," Larian'ın kurucusu ve CEO'su Swen Vincke, Baldur's Gate 3'ün Steam'de 500,000 eşzamanlı oyuncuyu aştığı Cuma günü Twitter'da paylaştı. "Onlara en fazla 100,000 beklemeleri gerektiğini söylemiştim."

Steam'deki en çok oynanan oyunlar listesi, Baldur's Gate 3'ün "bugünkü zirvesi" rakamını 814,666 olarak gösteriyor. Resmi Steam verileri, Baldur's Gate 3'ün (şu anki) en yüksek oyuncu sayısını 814,666 olarak gösteriyor.

Özellikle, Baldur's Gate 3, şu an Steam'in en çok oynanan ilk 10 oyunu içinde Cyberpunk 2077, Elden Ring ve Hogwarts Legacy gibi dört tek oyunculu oyundan biri haline geldi. Liste geri kalanı ücretsiz çok oyunculu oyunlardan oluşuyor. Bu dört premium, tek kişilik oyun son üç yıl içinde Steam'e geldi - ve bunlardan üçü son 18 ay içinde geldi.

Bu beşinci oyun, 6 Eylül'de Starfield piyasaya sürüldüğünde muhtemelen katılacak. Larian, Baldur's Gate 3'ün Steam lansmanını özellikle Bethesda'nın bilim kurgu destanıyla çakışmaktan kaçınmak için bir ay öne çekti; bu karar oldukça olumlu sonuçlar doğurmuş gibi görünüyor.

Aynı tarih olan 6 Eylül'de PlayStation 5 versiyonu da piyasaya sürüldü, bu da Bethesda'nın Xbox konsoluna özel olan oyununa dalmak isteyen oyuncular için etkili bir alternatif olacak.

Ancak Xbox oyuncularının Larian'ın sürpriz hitini oynaması muhtemelen 2024'e kadar uzayacak.

Bu versiyon, Larian'ın yayın direktörü Michael Douse'a göre, düşük özellikli Series S konsolunda split ekranlı işbirliği modunu çalıştırabilmesi için "büyük bir teknik engel" nedeniyle ertelendi.