Düzce

Düzce'deki programları kapsamında Valiliği ziyaret eden Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, şeref defterini imzaladı, Vali Selçuk Aslan'dan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Tekin, daha sonra katıldığı İl Değerlendirme Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, Haziran 2023'ten itibaren illeri dolaştıklarını, kentlerde aldıkları kararlarla ilgili paydaş, öğretmen ve velilerle sohbet ederek çözüm üretmeye çalıştıklarını söyledi.

Şehirlerde eğitim öğretim sürecine ilişkin hem fiziki altyapı hem de nitelikle ilgili ihtiyaçları yöneticilerle değerlendirdiklerini ve paylaştıklarını aktaran Tekin, ardından kararları alıp hayata geçirdiklerini kaydetti.

Tekin, AK Parti'nin iktidara geldiği 2002 yılında Cumhuriyet'in yaklaşık 80 yıllık periyodunun tamamlandığını anımsatarak, "80 yıllık periyotta eğitim öğretim süreci açısından yapılanların neredeyse ikiye katlandığı bir dönem yaşadık son 20 yılda. Bu çok önemli bir durum. Eğitim öğretim altyapısının bu şekilde revize edilmesi, dünya ortalamalarıyla yarışacak hale getirilmesinde başta Sayın Cumhurbaşkanı'mız olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Türkiye'de derslik sayısı minimum her ilimizde ikiye, öğretmen sayımız her ilimizde en az ikiye katlanmış durumda. Dolayısıyla derslik başına düşen öğrenci sayımız, öğretmen başına düşen öğrenci sayımız, bu çabalar sebebiyle dünya ortalamalarına hatta OECD ortalamalarına gelmiş durumda." ifadelerini kullandı.

Bakan Tekin, Düzce'de 2002'de 2 bin 676 olan öğretmen sayısının bugün 3 bin 857 olduğunu dile getirerek, öğrenci sayısının da 63 binden 87 bine geldiğini bildirdi.

Kentte derslik sayısının 4 binlere yaklaştığını, 403 okulun bulunduğunu, derslik başına düşen öğrenci sayısının ilköğretimde 28'den 18'e, ortaöğretimde de 31'den 21'e düştüğünü aktaran Tekin, "Bu rakamlar güzel, hoş rakamlar. Yeterli mi? Daha iyisini yapmak, Sayın Cumhurbaşkanı'mızın bizlere talimatı." dedi.

Tekin, hep daha iyiyi aramak durumunda olduklarını vurgulayarak, "Düzce'de şu anda 212 derslik, bir atölye ve pansiyon inşaatımız devam etmekte. Bu önemli bir rakam. Toplamda bitmiş inşaatlar, yatırımlar için Düzce genelinde 2002 yılından itibaren yapılan yatırımların total bedeli 4,5 milyar (lira) civarında bugünkü rakamlarla. Bunlar önemli rakamlar." diye konuştu.

Bakan Tekin, yerel yöneticilere, siyasetçilere ve hayırseverlere eğitim öğretim sürecine desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Kentte acil yapılması gereken 4 proje için karar aldıklarını anlatan Tekin, spor salonu ve pansiyonuyla beraber 24 derslikli Turgut Özal Anadolu Lisesi, 24 derslikli Hamidiye Şehit Özgür Işık İlkokulu, 8 derslikli Çilimli Dikmeli İlkokulu ve 16 derslikli Gölyaka Atatürk Ortaokulu için en kısa sürede ihale ilanlarına çıkıp inşaatlarını başlatacaklarını sözlerine ekledi.

Ziyarette, Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, İl Milli Eğitim Müdürü Emrullah Aydın, AK Parti Düzce İl Başkanı Hasan Şengüloğlu da yer aldı.

"Eğitim insan olma ve ulus olma mücadelesinin en önemli enstrümanı"

Toplantının ardından kentte hayırseverlerin katkılarıyla eski yerinde yeniden inşa edilen 24 derslikli Azmi Milli İlkokulunun açılışına katılan Tekin, milletin azmini ve kararlılığını arkasına alarak Kurtuluş Savaşı mücadelesi verenlerin ilk temelini attığı okullardan birinin yeniden yapılmasının, Cumhuriyet'in 100. yılına ve kendilerine nasip olmasından mutluluk duyduğunu söyledi.

Okulun yapımına katkı veren hayırseverlere teşekkür eden Tekin, hazirandan itibaren hayırseverlerin katkılarıyla Türk eğitim sistemine yaklaşık 2 bin 200 derslik kazandırdıklarını belirterek, bu katkıların ve desteğin devam etmesini istedi.

Tekin, eğitim öğretimde daha iyi noktalara gelmek için hep beraber çaba sarf edeceklerini vurgulayarak, "Eğitim, insan olma ve ulus olma mücadelesinin en önemli enstrümanı. Bu gerçekten çok önemli. Bugün burada insan olma ve ulus olma anlamında milletimize hizmet edebilecek çok güzel bir girişimin, hep beraber buna vesile olanlara teşekkür ederek açılışını yapmış olacağız." dedi.

Binaları yapıncaya kadar sorumluluğun kendilerinde olduğunu anlatan Tekin, şöyle devam etti:

"Ama yaptıktan sonra asıl buradaki iş bir; mahallemize ve velilerimize düşüyor. Çocuklarımızı okula gönderdiğimiz zaman bütün sorumluluklarımızı yerine getirmiş olmuyoruz. Çocuklarımız evde de bizim çocuklarımız, evde de eğitimlerin devam etmesini düşünmemiz lazım. Şuradan, okuldan çıkıp evine giderken yürüdüğü sokaklarda da bizim çocuklarımız. Orada da hep beraber mahalle olarak sahip çıkmalıyız. Bu anlamda biz de toplumsal olarak sorumluluklarımızı yerine getirmek zorundayız. İki; çocuklarımızı artık şu bahçenin içine soktuktan sonra da onları kendi çocukları, kendi kardeşleri gibi gören öğretmenlerimize emanet. Bu vesileyle öğretmenlerimize de bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Hepimiz kendi üstümüze düşenleri yapalım; öğretmenlerimiz öğretmenliğini yapsın, toplum olarak biz üstümüze düşeni yapalım. Hep beraber eğitim öğretim sürecini daha sağlıklı noktaya taşıyalım."

Törende Vali Selçuk Aslan, Belediye Başkanı Faruk Özlü ve AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir de birer konuşma yaptı.

Daha sonra hayırseverlere plaket takdim eden Bakan Tekin, duaların ardından protokol üyeleriyle kurdele keserek okulun açılışını gerçekleştirdi.

Beraberindekilerle okulu gezen Tekin, öğretmen ve öğrencilerle sohbet etti.