İstanbul

Bakan Tekin, Türk ve İslam Eserleri Müzesi'ndeki serginin açılışında yaptığı konuşmada, 2023'ün Cumhuriyetin 100. yılı olmasının yanında Türkiye Yüzyılı'nın başlangıcı olduğunu söyledi.

Bakanlık olarak Türkiye Yüzyılı için faaliyetlere başladıklarını belirten Tekin, Milli Eğitim Bakanlığı koordinesinde Cumhuriyetin 100. yılı kapsamında gerçekleştirilecek yüzlerce etkinliğin ilkini söz konusu sergi vesilesiyle hayata geçirmiş olduklarını kaydetti.

Sergide 100 yıllık eğitim serüveninden kesitlerin yer aldığını dile getiren Tekin, "100 yılda eğitimde nereden nereye, ne tür mesafeler katedilmiş, ne tür yenilikler hayata geçirilmiş bugün bunu sergilemiş olacağız. Bu serginin hazırlanmasında emeği geçen arkadaşlarımızın hepsine teşekkür ediyorum." dedi.

Milli Eğitim Bakanlığının hem kadrosuyla hem de öğrencileriyle "100. yılı" hakkıyla kutlayacak etkinliklerin altına imza atacağını belirten Tekin, serginin hayırlı olması temennisinde bulundu.

Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından sergiyi gezerek yetkililerden bilgi alan Bakan Tekin, serginin özel defterini de imzaladı.

Cumhuriyetin 100. Yılında Eğitimden İzler Sergisi

MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünce hazırlanan sergi, Osmanlı Devleti'nin son dönemi ve günümüze dair Milli Eğitim Bakanlığı, Atatürk Eğitim Müzesi, İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler II. Abdülhamit Arşivi, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ve Milli Kütüphane fotoğraf arşivlerinde yer alan eğitim içerikli fotoğraf, belge ve materyallerin seçkisinden oluşuyor.

Sergide, Cumhuriyet dönemi eğitim anlayışına temel oluşturması bakımından Osmanlı Devleti'nin son dönemine ait şehadetname, tasdikname, icazetname, defterler ve eğitim içerikli fotoğraflar ile Cumhuriyet dönemi diploması, ders araç gereçleri ve fotoğraflar da yer alıyor.

Geçmişten günümüze eğitim ortamları, eğitim metotları, eğitim teknolojileri, eğitim materyalleri, faaliyet ve uygulamalarını kapsayan sergideki fotoğraflar ve objeler, eğitim tarihine dair izler sunarak milli hafızanın yenilenmesine katkı sağlıyor.

175 fotoğraf ve bunlara ilişkin eğitim materyalinin yer aldığı sergi, 15 Ekim'e kadar açık kalacak.

AA