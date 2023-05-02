ANKARA AA- Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Keçiören Öğretmen Hatıra Ormanı'nda depremde hayatını kaybeden öğretmen ve eğitim neferleri anısına yapılan anıtın açılış törenine katıldı.

Özer, buradaki konuşmasında, terör saldırılarında ve 6 Şubat'taki depremlerde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.

Son iki-üç yıl içinde iki kritik eşikten geçtiklerini dile getiren Özer, bunlardan ilkinin Kovid-19 salgını, ikincisinin de 6 Şubat depremleri olduğunu anlattı.

Özer, salgın sürecinde normalleşmenin "eğitim kurumları normalleştiği için gerçekleştiğini" belirterek, 1,5 yıl boyunca okulların kapalı kalmasıyla çocukların öğretmenlerinden ve toplumdaki eşitsizliklerin minimize edildiği mekanlar olan okullardan uzak kaldığını aktardı.

Bakan Özer, okul öncesi, mesleki eğitim, köy okulları ve meslek kanunu gibi konularda önemli çalışmalar yaptıklarını ifade ederek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bu ülkenin geleceğine yapmış olduğumuz iki tane kritik katkı var. Birisi Kovid'de her türlü koşullara ve dayatmalara rağmen okulları açma iradesi oldu. Devir teslim töreninde, özellikle okulların ilk açılması ve son kapatılması gereken mekanlar olduğu vurgusu ve okulları açmak için vakanın sıfırlanmasını beklemeyeceğimiz iradesiyle yola çıktık ve okullarımızı bir gün bile kapatmadık. Kovid sürecinde okulların kapatılmayacağını tüm topluma göstermiş olduk."

6 Şubat depremleri sonrasında eğitim camiasının özverili çalışmalar yaptığını aktaran Özer, şunları söyledi:

"Tüm arkadaşlarımızla gerçekten gurur duyuyorum. Bakan yardımcılarımız, genel müdürlerimiz, daire başkanlarımız, idari personel, öğretmenlerimiz 6 Şubat itibarıyla sahaya intikal ettiler ve sadece eğitim kurumlarını açmak için değil, vatandaşın derdiyle hemhal olmak için derdine derman üretmek için onlarla birlikte oldular. Eğer bugünlere geldiysek, orada hayat yavaş yavaş normalleşme trendine girmişse bu, işte o öğretmenlerimizin katkılarıyla oldu. Demek ki olağanüstü koşullarda ilk yapmamız gereken şey okulları açmak, hayatın normalleşmesi için… Yani bundan sonra mottomuz, her yer ve her şartta eğitime devam."

Bakan Özer, iki önemli kritik eşikten geçildikten sonra Milli Eğitim Bakanlığının müktesebatında ciddi bir deneyim oluştuğunu anlattı.