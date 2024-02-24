Kacır, İslam İşbirliği Gençlik Forumu (ICYF) önderliğinde hayata geçirilen Uluslararası Kuluçka Merkezinin açılışında, özellikle dost ve kardeş ülkelerden, gönül coğrafyasından olan girişimcileri, Türkiye teknoloji ekosisteminin sunduğu fırsatlar ve avantajlarla buluşturacaklarını belirtti.

Yakın zamanda Tech Visa uygulamasını yürürlüğe alacaklarını dile getiren Kacır, "Program ile teknoloji alanında kritik uzmanlıklara sahip yeteneklerle yenilikçi iş modelleri ve teknolojiye dayalı çalışmaları olan uluslararası teknoloji girişimlerini ülkemize davet edeceğiz." ifadesini kullandı.

İslam coğrafyasıyla birlikte tüm gönül coğrafyasının gençlerine girişimcilik dünyasının kapılarını aralayacaklarını söyleyen Kacır, şöyle devam etti:

"Coğrafyamız, sahip olduğu düşünce zenginliği, bilimsel kapasite ve öncü şahsiyetlerimizle insanlık tarihinde silinmez izler bıraktı. Muallim-i sani Farabi, tıbbın babası İbn-i Sina, Mukaddime'si ile insanlığın düşünce ufkunu aydınlatan İbn-i Haldun, fizikte, matematikte ve astronomide döneminin dehası Biruni, güneşin ve gökcisimlerinin hareketlerini keşfeden Fergani, mevsimlerin oluşumunu tespit eden Ali Kuşçu, sibernetik alanının öncüsü Cezeri, bizim medeniyetimizdendir, bizdendir. Medeniyetimizin içinden doğmuş birbirinden değerli bilim insanları ve onların yaptıkları çalışmalar, dönemlerinin düşünce ve bilim canlılığın ispatı niteliğindedir.

Belki bugün dünya genelinde kabul görmüş bilimsel bakış açısı, Batı merkezli bir anlayışın ürünü gibi görünüyor fakat bilinmelidir ki bilimin bayraktarlığını üstlenme yarışı, tarihsel süreç içinde Doğu ile Batı arasında tıpkı bir sarkaç misali gidip gelmiştir. Bugün bilimin, teknolojinin ve inovasyonun geldiği noktada Doğu'nun yükselişine tekrar şahitlik ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın küresel adalet ve merhamet perspektifi doğrultusunda, bilimde, teknolojide, inovasyonda İslam medeniyetinin yeniden yükselişi için gayret ediyoruz. 2004 yılında Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev'in gayretleriyle temeli atılan İslam İşbirliği Gençlik Forumu, Müslüman gençlerin öz güvenini artırmıştır. Gençlerimizin teknolojide ve girişimcilikte daha fazla söz sahibi olma gayretlerinin her zaman yanında olmaya bizler de devam edeceğiz. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi, Bilişim Vadisi ve ICYF işbirliğiyle hayata geçen ve açılışını gerçekleştirmek üzere bir arada bulunduğumuz Uluslararası Kuluçka Merkezi işte bu yaklaşımın eseridir."

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, Müslüman girişimcilere ofis alanı, eğitim, danışmanlık, mentörlük, küresel ağ oluşturma, uluslararası programlara katılım ve yatırımcılara ulaşma imkanı sunan bu merkezin İslam coğrafyasının kalkınma yolculuğuna önemli bir iz bırakacağını ifade etti.

Finanstan e-ticarete, blok zincirden yapay zeka ve oyuna kadar farklı teknoloji alanlarında girişimcilere küresel pazarda kendilerini gösterme fırsatı sunacak Uluslararası Kuluçka Merkezinin gençlere, girişimcilere hayırlı olmasını temenni eden Kacır, "İslam coğrafyamızın huzur ve refahı için birlik ve beraberliğin ne kadar hayati kıymete sahip olduğunu Gazze'de yaşanan katliamla tekrar müşahede ediyoruz." dedi.

Kacır, "Türkiye olarak, İsrail'in Filistin'deki işgalci zihniyetinin karşısında durmaya her zaman devam edeceğiz. 'Dünya beşten büyüktür' ilkemiz doğrultusunda İslam ülkelerinin yaşanan bu zulme ortak ve güçlü tepki vermesi için diplomatik çabalarımızı en üst düzeyde yürütüyoruz." diye konuştu.

Bakan Kacır, Türkiye olarak, 1967 sınırları temelinde özgür ve bağımsız Filistin devleti kurulana ve kabul edilene dek mücadeleye devam edileceğini vurguladı.

"Dünya büyük bir değişim yaşıyor"

Dünyanın büyük bir değişim yaşadığını, uluslararası düzenin, dönüşümün neden olduğu sınamalara bilgi ve yenilikçilik odağında cevap üretebilen ülkeler tarafından yeniden şekillendirildiğini söyleyen Kacır, teknoloji geliştirme, inovasyon ve girişimcilik altyapısını güçlendiren ülkelerin küresel rekabetin öncüleri haline geldiğini belirtti.

Kacır, şunları kaydetti:

"Teknoloji ve inovasyon ekosistemimize güç katacak adımları kararlılıkla atmaya devam ediyoruz. Ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin de üzerine çıkarma çabamızda bizlere güç çarpanı olacak dev bir AR-GE, yenilikçilik, inovasyon ekosistemini adım adım inşa ediyoruz. Girişimcilik kültürümüzü 7'den 70'e yayıyor, destek mekanizmalarımızla, kurduğumuz altyapılarla girişimcilerimizin ürüne, üründen pazara yolculuğunu hızlandırıyoruz. Sadece son 4 yılda ülkemizden çıkan 7 Turcorn ve robotikten sağlığa, finansal teknolojiden yapay zekaya sayısız başarı hikayesi, ülkemizin teknoparklarıyla, kuluçka merkezleriyle, TEKMER'leriyle, girişim sermayeleriyle, hızlandırıcı programlarıyla teknoloji girişimciliğinde bir marka olduğunun ispatı niteliğindedir.

Bizler için bu başarılar, yalnızca buzdağının görünen yüzünü temsil ediyor. Biliyor ve inanıyoruz ki ülkemizin en kıymetli hazinesi insan kaynağımıza yatırım yapmaya devam edersek, girişimlerimizi finansman kaynaklarıyla, nitelikli altyapı ve programlarla buluşturursak, 2030 yılında 100 Turcorn ve 100 bin teknoloji girişimciliği hedefini gerçeğe dönüştüreceğiz. Bu anlayışla, TEKNOFEST'le gençlerimizin hayallerinin peşinden koşmasına fırsat sunuyor ve fikirlerini girişimlere dönüştürmelerini teşvik ediyoruz. Cumhuriyet'imizin 100. yılında İstanbul, Ankara ve İzmir'de dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivallerini gerçekleştirdik. Takeoff Uluslararası Girişimcilik Zirvesi ve TEKNOFEST bünyesinde ilk kez geçtiğimiz yıl düzenlediğimiz Girişim Yarışmaları ile gençlerimizin yanlarında yer aldık."

Bakan Kacır, Tech-InvesTR programı, Teknoloji ve İnovasyon Fonu, Bölgesel Kalkınma Fonu, Bölgesel Girişim Sermayesi Fon Çağrıları ve Bilişim Vadisi Girişim Sermayesi Yatırım Fonu başta olmak üzere farklı eş finansman ve fon mekanizmalarıyla kamu kaynaklarının girişimciler için çarpan etkisi oluşturmasını sağladıklarını belirtti.

Kacır, "Turcorn 100 programımızla da unicorn adayı başarılı teknoloji girişimlerimizin küresel pazarlara açılarak daha hızlı ölçeklenmesi adına destekler sunuyoruz." dedi.

Türkiye'nin girişimcilik ekosisteminin ve bu ekosistemin kalbi konumundaki İstanbul'un marka değerini artıran çalışmalara imza atmaya devam edeceklerini vurgulayan Kacır, "İstanbul'u teknoloji girişimlerinin global buluşma noktasına dönüştürerek girişimcilikte dünyanın ilk 20 şehrinden biri haline getireceğiz." ifadesini kullandı.