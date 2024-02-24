Bilkent'te bir otelde düzenlenen toplantı, derneğin kuruluşundan itibaren gerçekleştirdiği faaliyetleri anlatan film gösterimiyle başladı.

Gösterimin ardından konuşma yapan Yapay Zeka Politikaları Derneği (AIPA) Başkanı Zafer Küçükşabanoğlu, yapay zeka alanındaki gelişmelerle Türkiye'nin rekabet gücünü artıracağını ifade etti.

Tarihte yer alan devrim niteliğindeki birçok gelişmede heyecan ve merakla, korku ve kaygının karşı karşıya olduğunu söyleyen Küçükşabanoğlu, "19. yüzyılda tekstil işçisinin, işini elinden alacağı endişesiyle dokuma makinelerini kırması da buna örnektir." dedi.

Küçükşabanoğlu, "2030 yılına kadar yapay zekanın yaklaşık 15,7 trilyon dolarlık bir ekonomik hacme ulaşması bekleniyor. Türkiye'nin yeni dünyada herkesten bir adım önde olması için teknoloji konusunu, siyaset üstü bir konu olarak görmeli ve konumlandırmalıyız." ifadesini kullandı.

Toplantıda konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran ve Sağlık Bakan Yardımcısı Huzeyfe Yılmaz da yapay zekanın önemine vurgu yaparak teknolojinin imkanlarından azami ölçüde istifade etmeye gayret gösterdiklerini kaydetti.

Konuşmaların ardından oy verme işlemine geçildi.

Mevcut başkan Zafer Küçükşabanoğlu başkanlığında oluşturulan yönetim kurulu yeniden seçildi.