Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre Kacır, Boğaziçi Üniversiteliler Derneğinin (BURA) 17. Olağan Genel Kurulu'na katıldı.

Kuruluşundan bugüne 160 yılı geride bırakan ve Türkiye'nin lider ilim ve eğitim kurumlarından biri olan Boğaziçi Üniversitesinin gelecek yıllarda da Türkiye'nin vizyonuna öncülük edeceğine işaret eden Kacır, "Türkiye son dönemde birçok alanda büyük atılımlar gerçekleştiriyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Milli Teknoloji Hamlesi hedeflerimiz doğrultusunda, kritik teknolojilerdeki yerli ve milli üretim kabiliyetimizi en üst düzeye çıkarıyoruz. Bu doğrultuda, ülkemizin bilimsel bilgi üretme kabiliyetini güçlendiriyor, nitelikli insan kaynağımızı yetiştirirken, AR-GE ve inovasyon bilincini toplumun her katmanına yayıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kacır, son 20 yılda TÜBİTAK'ın akademiye yönelik destek programları kapsamında Boğaziçi Üniversitesinde 591 projeye 1,2 milyar lira hibe aktardıklarına dikkati çekerek, bilim insanlarına yönelik burs ve destekler kapsamında Boğaziçi Üniversitesindeki 6 bin 419 araştırmacı ve öğrenciye 1,5 milyar lira burs ve destek sağladıklarını bildirdi.

Son dönemde Uluslararası Lider ve Genç Araştırmacılar programları ile ülkeye dönüş yapan bilim insanlarının üniversite bünyesinde sürdürdükleri çalışmaları ilgiyle takip ettiğini belirten Kacır, "Kıymetli bilim insanlarımızın tersine beyin göçü gerçekleştirmesi bizleri yüreklendiriyor. İnanıyorum ki önümüzdeki yıllarda da dünyanın dört bir yanından başarılı araştırmacılar, Boğaziçi Üniversitesi bünyesinde akademik çalışmalarını sürdürmeye devam edecektir." ifadelerini kullandı.