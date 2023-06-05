Ankara

Milli Savunma Bakanlığında düzenlenen törende Akar, görevini eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral Güler'e devretti.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin ilk Milli Savunma Bakanı olarak Temmuz 2018'de başladığı görevini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sıkıntı vermeden büyük bir gayretle yapmaya çalıştığını ve alnının akıyla tamamladığını ifade eden Akar, "Ülkemizin ve asil milletimizin güvenliğini, hak ve menfaatlerini korumak için azim ve kararlılıkla çalıştık, çalışmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Hulusi Akar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin uluslararası alanda özne haline geldiğini, bu kapsamda Milli Savunma Bakanlığının da görev ve sorumluluklarının arttığını söyledi.

Yeni yapısıyla görev ve sorumlulukları artan Milli Savunma Bakanlığının, Cumhuriyet tarihinin en yoğun ve en etkili faaliyetlerini, operasyonlarını ve tatbikatlarını icra ettiğini vurgulayan Akar, "Görev süremiz boyunca hudutlarımız bugüne kadarki en yoğun ve en etkili tedbirlerle korunmuştur ve korunmaktadır. Bundan kimsenin şüphesi olmasın." ifadelerini kullandı.

"Terörist neredeyse hedefimiz orası" anlayışıyla "terörü kaynağında yok etmek" gayretiyle yurt içi ve sınır ötesinde gerçekleştirilen geniş kapsamlı başarılı operasyonlara dikkati çeken Akar, "Mehmetçik terörle mücadelede büyük başarılar gerçekleştirmiştir. Yurt içinde terör bitme noktasına gelirken sınır ötesinden Türkiye'ye yönelik saldırılar bertaraf edilmiş ve terör koridoru parçalanmıştır." şeklinde konuştu.

Hulusi Akar, Ege, Doğu Akdeniz ve Kıbrıs'ta hak ve menfaatlerin kararlılıkla korunmaya devam ettiğini vurgulayarak, hiçbir oldubittiye ve hakların çiğnenmesine müsaade etmediklerini belirtti. Dost ve kardeş ülkelerle müttefiklerin haklı davalarında yanlarında olmayı sürdüreceklerini aktaran Akar, şunları söyledi:

"Tüm bu başarılarda en büyük pay başta aziz şehitlerimiz ve kahraman gazilerimiz olmak üzere yüksek bir görev ve sorumluluk bilinciyle fedakarca çalışan siz kıymetli silah ve mesai arkadaşlarıma aittir. Peygamber Ocağı olarak bilinen Türk Silahlı Kuvvetleri, binlerce yıllık şanlı tarihimizden süzülüp gelen milli, manevi ve mesleki değerlerimiz çerçevesinde asil milletimizin sevgisi, güveni ve duasından aldığı ilhamla, aklın ve bilimin ışığında, Anayasa çerçevesinde ve yasalar doğrultusunda, Sayın Cumhurbaşkanımızdan başlayan sapasağlam hiyerarşik yapı içinde, sıralı amir ve komutanların emir ve komutasında milletinin emrinde, görevinin başındadır. Sultan Alparslan'dan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e kadar bu toprakların vatan olmasından devletimizin bu seviyeye gelmesi için emeği geçen tüm devlet büyüklerimizi, komutanlarımızı ve asil milletimizi sevgiyle, saygıyla minnetle anıyorum."

"Yarım asırlık silah ve mesai arkadaşım, çok değerli kardeşim" diye hitap ettiği Milli Savunma Bakanı Güler'e tebrik ederek, başarı dileklerini ileten Akar, "Bizlere vatan, millet, Cumhuriyet ve sancak için çalışma imkanı ve fırsatı veren Sayın Cumhurbaşkanımıza bir kez daha saygı ve şükranlarımız sunuyorum." diye konuştu.

Hulusi Akar, sözlerinin sonunda helallik isteyerek, "Bizden yana helal olsun, yolunuz bahtınız açık olsun." ifadesini kullandı.

"FETÖ ile mücadele"

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de bu önemli görevi kendisine tevdi eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a şükranlarını sundu.

Hulusi Akar'a, terörle mücadele ve hudut güvenliği başta olmak üzere ülkenin huzur ve güvenliği, uluslararası ve bölgesel güvenlik konularında üstlendiği aktif rol ile Türk Silahlı Kuvvetlerinin modernizasyon konularındaki desteklerinden ve başarılarından dolayı şükranlarını ileten Bakan Güler, "Milli Savunma Bakanlığı göreviniz içinde devletimize, milletimize ve Türk Silahlı Kuvvetlerine yapmış olduğunuz değerli hizmetler asla unutulmayacak, daima saygı ve şükranla anılacaktır." dedi.

Akar'a milletvekilliği görevinde başarılarını ileten Güler, şöyle devam etti:

"Bu bir bayrak değişimidir. Şahsıma tevdi edilen bu büyük sorumluluğun bilinci ile bugün bu bayrağı ben devralıyorum. Amacımız bu bayrağı daha yukarılara taşımaktır. 49 yıl önce şerefle, onurla taşıdığım üniformamı alnımın akıyla çıkarmanın onurunu yaşarken Milli Savunma Bakanlığı gibi önemli bir göreve layık görülmenin de haklı gurur ve mutluluğu içerisindeyim. Bugüne kadar olduğu gibi görev sürem içerisinde de birinci önceliğimiz artan bir azim ve kararlılıkla terörle mücadele olacaktır. Ülkemizin huzur ve güvenliğini tehdit eden her türlü terör örgütü ile en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadeleyi sürdüreceğiz. Hudut güvenliğimiz, alınmış mevcut tedbirlerin her geçen gün geliştirilmesi suretiyle en üst seviyede sürdürülmeye devam edilecektir. Türk Silahlı Kuvvetlerinin modern harp, araç gereç ve sistemleriyle donatılması kapsamında Bakanlığımızın tüm imkan ve kabiliyetleri birbirinden kıymetli savunma sanayi projelerimizin en kısa sürede hayata geçirilmesi için seferber olacaktır."

Personelin çağın gerekliliklerine uygun olarak yetiştirilmesine, özlük haklarının iyileştirilmesine yönelik çalışmalara devam edeceklerini dile getiren Güler, şöyle konuştu:

"FETÖ ile mücadele de artan bir azim ve kararlılıkla sürdürülecektir. Milli Savunma Bakanlığının sorumluluk alanlarında görevlerimizi başarıyla yerine getirmek için Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, bilim ve hukuku rehber edinen, Anayasa'ya ve kanunlara tam bağımlı ve şeffaflık içerisinde, devletimizin tüm kuruluşları ve ilgili tüm paydaşlarla uyum, koordine ve istişare içerisinde, kutsal vatan topraklarımız ile mavi ve gök vatanımızın huzur ve güvenliği başta olmak üzere ülkemizin uluslararası hukuktan kaynaklanan tüm hak, alaka ve menfaatlerinin korunması için mesai mefhumu gözetmeden durmaksızın çalışacağımıza emin olun."

Törene, Türk Silahlı Kuvvetleri komuta kademesi ile Milli Savunma Bakan Yardımcıları da katıldı.

AA