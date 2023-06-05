Ankara

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığına İbrahim Kalın atandı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığına Sayın İbrahim Kalın'ı atamıştır." ifadesi kullanıldı.

İstanbul Üniversitesi Tarih Bölümü'nden 1992'de mezun olan Kalın, 1994'te Malezya Uluslararası İslam Üniversitesi'nde yüksek lisansını yaptı.



Kalın, George Washington Üniversitesi'nde beşeri bilimler ve mukayeseli felsefe alanında yazdığı teziyle doktorasını 2002'de tamamladı.



College of the Holy Cross, Georgetown Üniversitesi ve Bilkent Üniversitesi'nde İslam düşüncesi ve İslam-Batı ilişkileri üzerine dersler veren Kalın, 2005-2009'da Türkiye'nin önemli düşünce kuruluşlarından SETA Vakfı'nın kurucu başkanlığını yaptı.

Dış politika ve güvenlik kademelerinde önemli görevler yaptı

Kalın, 2009'da Dış Politikadan Sorumlu Başbakan Başdanışmanlığına atandı, 2010'da Başbakanlık Kamu Diplomasisi Koordinatörlüğü'nü kurdu ve yönetti.



2011'de Ahmet Yesevi Üniversitesi mütevelli heyeti üyeliğine atanan Kalın, 2012'de Dış İlişkiler ve Kamu Diplomasisinden Sorumlu Başbakanlık Müsteşar Yardımcılığı görevini yürüttü.



2013'te doçent unvanı alan Kalın'a, 2014'te Strateji Başkanlığı ve Uluslararası İlişkiler Başkanlığı birimlerinin bağlı olduğu Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcılığı görevine atandı. 2019-2022'de İbn Haldun Üniversitesi'nde İslam felsefesi alanında lisansüstü öğrencilerine dersler veren Kalın, 2020'de profesör unvanını aldı.



İbrahim Kalın, 2018-2023'te Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Başkan Vekilliği ve Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikadan Sorumlu Başdanışmanı görevini yürüttü.

Kritik konularda özel temsilci olarak görevlendirildi

Kalın, devletin farklı kademelerindeki görev süresinde, dış politika ve güvenlik alanlarında önemli sorumluluklar üstendi.



Türkiye ile Rusya arasında 2015'te yaşanan uçak krizinin aşılması sürecinde Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından özel temsilci olarak görevlendirilen Kalın, 2017'de Katar’la Suudi Arabistan ve BAE arasında yaşanan gerginliğe çözüm üretmek için Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Özel Temsilcisi olarak diplomatik girişimlerde bulundu.



Ukrayna savaşında tarafların müzakere için bir araya getirilmesi, Karadeniz Tahıl Sevkiyatı Anlaşması ve esir takası anlaşması süreçlerinde de aktif rol oynayan Kalın, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik sürecinde Daimi Ortak Mekanizma Toplantıları'nda Türkiye heyetine başkanlık yaptı.



İbrahim Kalın, Türk Dünyası, Balkanlar ve Kuzey Afrika ülkeleriyle ilişkilerin geliştirilmesi amacıyla Cumhurbaşkanının görevlendirmesiyle ziyaretlerde bulundu.



Kalın, Suriye ve Libya'daki savaşlarda ateşkes ve siyasi çözüm üretilmesi için yürütülen diplomatik müzakereleri süreçlerinde Türkiye heyetinde görev yaptı, Yunanistan ile Doğu Akdeniz ve Ege Denizi'ndeki anlaşmazlıkların giderilmesi için yürütülen diplomatik müzakere süreçlerinde yer aldı.



Türkiye'nin Suudi Arabistan, İsrail, Birleşik Arap Emirlikleri, Ermenistan, Suriye ve Mısır ile ilişkileri normalleştirme süreçlerinde aktif rol oynayan Kalın, ABD, AB ülkeleri, Rusya, Çin ve Hindistan gibi küresel ve bölgesel aktörlerle ikili ilişkilerin geliştirilmesinde diplomatik katkılar sağladı.



Türk dış politikası ile ilgili uluslararası makaleleri olan Kalın'ın, siyaset, felsefe ve medeniyet tarihi üzerine yayımlanmış kitapları da bulunuyor. İngilizce, Farsça, Arapça ve Fransızca bilen Kalın, evli ve üç çocuk babası.

AA