ANKARA (AA) - Bakan Bak, yayımladığı tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"İngiltere'nin Sheffield kentinde düzenlenen Para Masa Tenisi Avrupa Şampiyonası'nda Avrupa şampiyonu olarak altın madalya kazanan ve 2024 Paris Paralimpik Oyunları kotası elde eden Abdullah Öztürk, Ebru Acer, Kübra Korkut'u, gümüş madalya elde eden Merve Cansu Demir'i ve bronz madalyanın sahibi olan Ali Öztürk, İrem Oluk ve Neslihan Kavas'ı canı gönülden kutluyorum. İnanıyorum ki oyuncularımızın bu başarıları kendilerinden sonra gelen sporcularımız için de ilham kaynağı olacaktır. Bu başarıda pay sahibi olan başta milli sporcularımız olmak üzere tüm teknik ekibe ve katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum."