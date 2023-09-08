ANKARA (AA) - Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 2023-2024 sezonu öncesinde transfer çalışmalarını sürdüren siyah beyazlılar, son olarak Amerikan Üniversite Sporları Federasyonu (NCAA) Kadınlar Basketbol Ligi'nde yer alan Florida Uluslararası Üniversitesi takımında forma giyen 1,68 metre boyundaki Lazic'le sözleşme imzaladı.

Kariyerine Hırvatistan'ın Klasicna Gimnazija takımının altyapısında başlayan Lazic, Uluslararası Florida Üniversitesi formasıyla geçen sezon 31 maçta, 5,3 sayı, 2,1 ribaunt ve 2,4 asist ortalamaları yakaladı.