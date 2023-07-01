İSTANBUL - Milli Görüş hareketinin İstanbul'daki ilk belediye başkanlarından olan ve 1989-1999 yılları arasında Arnavutköy Belediye Başkanı olarak görev yapan Bahtiyar Sağlam bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 82 yaşında hayatını kaybeden Sağlam için Gaziosmanpaşa'da bulunan Küçükköy Merkez Camii’nde öğle namazını müteakiben cenaze namazı kılındı. İstanbul Valisi Davut Gül, AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe’nin yanı sıra Sağlam ailesi ve yakınları da cenazede hazır bulundu. Namazın ardından Usta ve ailesi taziyeleri kabul etti.

“Büyük bir hizmetkarlık ortaya koydu”

Cenaze töreni sonrası konuşan Soylu, "Bahtiyar abi bu bölgenin hizmetinde bulunmuş bir insandı. Bu bölgede emeği var. Zorluk zamanlarında ve yokluk zamanlarında hakikaten büyük bir hizmetkarlık ortaya koydu. Arnavutköy ve eskiden buraların hepsi bir ilçeydi ve Arnavutköy de beldeydi. O belde olduğu zamanlarda oranın imarının, inşasının, var olmasının, fakirinin, fukaranın insanının yanındaydı. Bir örnek yöneticiliğinin nasıl olduğunu, bir örnek aile reisliğinin nasıl olduğunu ve bir örnek Müslüman nasıl olduğunu ortaya koydu" dedi.

HABER: EMİR YÜCEL