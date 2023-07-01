İSTANBUL - Kitap okuma alışkanlığı kazandırmak, kitap okumayı sevdirmek, Türk Dili ve Edebiyatı'nın seçkin eserlerine ilgiyi artırmak amacıyla bu yıl 4.'sünü düzenlenen Okumak Güzeldir Kitap Okuma Yarışmasının sınavı başarıyla tamamlandı.

Sınav sonuçları 3 Temmuz’da açıklanacak

Herhangi bir problemin yaşanmadığı sınav, 24 Haziran Cumartesi günü saat 21:00'de Eyüpsultan Belediyesi’nin internet sitesi üzerinden online olarak gerçekleştirildi. Toplam 17 bin 668 kişinin başvuruda bulunduğu yarışmanın cevap anahtarı da yayınlandı.Sınav sonuçları 3 Temmuz 2023 Pazartesi günü Belediyenin internet sitesinden duyurulacak.

HABER: EMİR YÜCEL